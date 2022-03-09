Ukrayna Dışişleri Bakanı: Yaklaşık 3 bin yeni doğan bebek ilaç ve gıdadan yoksun Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba yaptığı açıklamada, Rusya’nın Mariupol’da 400 binden fazla kişiyi rehin tutmaya devam ettiğini belirterek, “Yaklaşık 3 bin yeni doğan bebek ilaç ve gıdadan yoksun” dedi.

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