Dünya Ukrayna Dışişleri Bakanı Yaklaşık 3 bin yeni doğan bebek ilaç ve gıdadan yoksun
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Ukrayna Dışişleri Bakanı: Yaklaşık 3 bin yeni doğan bebek ilaç ve gıdadan yoksun

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba yaptığı açıklamada, Rusya’nın Mariupol’da 400 binden fazla kişiyi rehin tutmaya devam ettiğini belirterek, “Yaklaşık 3 bin yeni doğan bebek ilaç ve gıdadan yoksun” dedi.

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Haber Merkezi DHA
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Yaklaşık 3 bin yeni doğan bebek ilaç ve gıdadan yoksun
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba açıklamasında, “Rusya, Mariupol'da 400 binden fazla kişiyi rehin tutmaya devam ediyor, insani yardım ve tahliyeyi engelliyor.
Gelişigüzel bombardıman devam ediyor.
Yaklaşık 3 bin yeni doğan bebek ilaç ve gıdadan yoksun. Dünyayı harekete geçmeye çağırıyorum! Rusya’yı, sivillere ve bebeklere yönelik barbarca savaşını durdurmaya zorlayın!” ifadelerini kullandı.

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