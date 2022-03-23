Dünya Ukrayna Dışişleri Bakanlığından Herson uyarısı İnsani felaketle karşı karşıya
AVRUPA

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Herson uyarısı: İnsani felaketle karşı karşıya

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 28'inci güne girilirken Rus askeri güçlerinin kuşattığı Herson'a yönelik Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko'dan açıklama geldi. ikolenko, Rus ordusunun abluka altına aldığı Herson şehrinin insani felaketle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: Herson kenti insani felaketle karşı karşıya
Foto/arşiv

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, sosyal medya üzerinden Ukrayna'nın Herson kentindeki duruma dair açıklamalarda bulundu.

Rus askeri güçlerinin Herson'u kuşattığına dikkati çeken Nikolenko, şu ifadeleri kullandı:

"300 bin Herson sakini, Rus ordusunun ablukası nedeniyle insani felaketle karşı karşıya. Herson'daki gıda ve ilaç stokları neredeyse tükenmek üzere. Ancak Rusya, sivillerin tahliyesi için insani yardım koridorlarını açmayı reddediyor."

Rusya'nın eylemlerini "barbarca" şeklinde nitelendiren Nikolenko, bunun durdurulması gerektiğini vurguladı.

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