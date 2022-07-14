Dünya Ukrayna Donetsk ve Luhanskı tanıyan Kuzey Kore ile ilişkileri kesti
AVRUPA

Ukrayna Donetsk ve Luhansk’ı tanıyan Kuzey Kore ile ilişkileri kesti

Kuzey Kore’nin, Donetsk ve Luhansk’ı tanımasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Pyongyang ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Ukrayna Donetsk ve Luhansk’ı tanıyan Kuzey Kore ile ilişkileri kesti
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba

Kuzey Kore’nin bugün Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk’ı tanıdığını duyurmasının ardından Kiev’den misilleme geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba imzasıyla Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Kuzey Kore’nin kararına tepki gösterildi. Kuzey Kore’ye yönelik açıklamada, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin, Rusya Federasyonu tarafından işgal edilen Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin sözde "bağımsızlığını" tanıma kararını şiddetle kınıyor.

Bu kararı, Pyongyang’ın Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalama girişimi, Ukrayna Anayasası, BM Sözleşmesi ve uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin ağır ihlali olarak değerlendiriyoruz. Kuzey Kore rejiminin Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki Rus işgal rejimlerinin ’öznelliğini’ tanıması hükümsüzdür, hiçbir hukuki sonuç doğurmaz ve Ukrayna’nın uluslararası kabul görmüş sınırlarını değiştirmez" denildi.

"Rusya Federasyonu’nun izolasyon seviyesi yakında Kuzey Kore’nin izolasyon derecesine ulaşacak"

Açıklamanın devamında Kuzey Kore ile tüm diplomatik ilişkilerin kesildiğine vurgu yapılarak, "Böyle dostane olmayan bir eyleme yanıt olarak Ukrayna, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerinin kesildiğini duyurur. Bu ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile siyasi ve ekonomik temaslar yürütülmemektedir. Rusya’nın mali ve siyasi olarak kendisine bağımlı olan ülkeler dışında dünyada artık müttefiki yok ve Rusya Federasyonu’nun izolasyon seviyesi yakında Kuzey Kore’nin izolasyon derecesine ulaşacak. Ukrayna, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere mümkün olduğunca sert bir şekilde yanıt vermeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'den sonra İtalya'da da siyasi kriz: Draghi Hükümeti çökme tehlikesiyle karşı karşıya
DÜNYA
İngiltere'den sonra İtalya'da da siyasi kriz: Draghi Hükümeti çökme tehlikesiyle karşı karşıya

Antarktika ile Davraz’ın karı karşılaştırılacak
DÜNYA
Antarktika ile Davraz’ın karı karşılaştırılacak
Geceyi gündüze çevirdi

Geceyi gündüze çevirdi

​'Süper Ay' görenleri kendine hayran bıraktı.
Fayton gezisindefaciadan dönüldü

Fayton gezisinde
faciadan dönüldü

​İkisi çocuk beş kişi ölümden döndü.
Üç ayrınoktada ilerliyor

Üç ayrı
noktada ilerliyor

​Datça'daki orman yangınından ikinci gün.
Hükümet çökebilir

Hükümet çökebilir

​İngiltere'den sonra İtalya'da da siyasi kriz çıktı.

​En çok maliyeye sızdılar.

​Aşiretler savaşmayacak.

​FETÖ ile ortak proje.

​KYK borçları kabinede.

​Yabancı kelimeler dilimizi istila etti.

​Hicretin kutlu durağında.
Bakan Kirişci yangın bölgesinde

Bakan Kirişci yangın bölgesinde

​Datça'daki orman yangınını havadan inceledi.

Datça'ya nakdi destek

Datça'ya nakdi destek

​​Bakan Yanık duyurdu: 500 bin liralık kaynak gönderiyoruz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.