Ukrayna duyurdu: Donetsk'te bir köy Ruslardan temizlendi

Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Bahmut yönünde başarı elde ettiğini belirterek, "Klişçiyivka, 80. Hava Saldırı Tugayı, 5. Saldırı Tugayı ve Ukrayna Ulusal Polisi Birleşik Saldırı Tugayınca Ruslardan temizlendi ve kurtarıldı." ifadesine yer verdi.