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Dünya

Ukrayna duyurdu: Donetsk'te bir köy Ruslardan temizlendi

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Donetsk bölgesindeki Klişçiyivka köyünün Ruslardan temizlendiğini ve kurtarıldığını duyurdu.

20:47 . 17/09/2023 Pazar
AA
Ukrayna ordusu (Arşiv)

Ukrayna ordusu (Arşiv)

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, Donetsk bölgesinin Bahmut yönündeki Klişçiyivka köyünü kurtardıklarını bildirdi.

Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Bahmut yönünde başarı elde ettiğini belirterek, "Klişçiyivka, 80. Hava Saldırı Tugayı, 5. Saldırı Tugayı ve Ukrayna Ulusal Polisi Birleşik Saldırı Tugayınca Ruslardan temizlendi ve kurtarıldı." ifadesine yer verdi.

"İşgalden kurtaran askerlere teşekkür ediyorum"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da, sosyal medya paylaşımında, Klişçiyivka'nın Ukrayna'nın kontrolüne geçtiğini belirterek, "Ukrayna topraklarını işgalden kurtardıkları için askerlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı cuma günü, Donetsk bölgesindeki Andriyivka köyünün kurtarıldığını duyurmuştu.





#Ukrayna
#Rusya
#Savaş
#Donetsk
#Klişçiyivka
#İşgal
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