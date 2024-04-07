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Dünya

Ukrayna duyurdu: Rusya'nın 17 İHA'sı imha edildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'ya ait İran yapımı 17 Shahed İHA'sının imha edildiğini duyurdu.

10:12 - 7/04/2024 Pazar
Güncelleme: 10:13 - 7/04/2024 Pazar
DHA
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski
Ukrayna
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Düşman 7 Nisan gecesi bir Kh-31 güdümlü füzesi, bir Iskander-M balistik füzesi ve 17 Shahed-131/136 tipi İHA ile saldırdı. Uçaksavar çatışması sonucunda 17 düşman Shahed saldırı İHA'sı düşürüldü” denildi.


Hava savunma füzeleri tükenecek


Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırıların sürmesi durumunda hava savunma füzelerinin tükeneceğini söyledi. Zelenski,
“Ukrayna'yı son bir aydır olduğu gibi her gün vurmaya devam ederlerse, füzelerimiz tükenebilir ve ortaklar da bunu biliyor. Karşı saldırı eylemleri için mermimiz yok. Savunmaya gelince çeşitli girişimler var ve silah alıyoruz”
dedi.




#Ukrayna
#İHA
#Rusya
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