Ukrayna esirleri taşıyan Rus uçağını vurduğunu doğruladı: Nakliye uçaklarını yok etmeye devam edeceğiz

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saati ile 11.15'te, Çkalovsk Havaalanı-Belgorod rotasını izleyen, esir değişimine götürmek üzere Ukrayna askeri personelini taşıyan Rus askeri nakliye uçağını "Kiev rejiminin" düşürerek "terör eylemi" gerçekleştirdiği belirtildi.
İki Ukrayna füzesi fırlatıldı
Uçaktaki herkes hayatını kaybetti
Uçakta 6 mürettebat, esir değişimi için 65 Ukraynalı askeri personel ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği kaydedildi.
Esir takası için kontrol noktasına gidiyordu
Ukrayna yönetiminin bugün Ukrayna askeri personelinin değişimi için askeri nakliye uçaklarıyla Belgorod Havaalanına nakledileceğini çok iyi bildiği ifade edilen açıklamada, daha önce varılan anlaşmaya göre esir değişiminin öğleden sonra Rusya-Ukrayna sınırındaki Kolotilovka kontrol noktasında gerçekleşeceğinin planlandığı aktarıldı.