Savaşın 69 günlük bilançosu açıklandı: 24 bin 200 Rus askeri hayatını kaybetti

Ukraynalı yetkililer daha önce Rusya'yı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlerinin şu anda işgal ettiği bölgelerde tahıl çalmakla suçlamışlardı. Kremlin yönetimi ise bu iddiaları reddetmişti.<br><br>Tahıl depolama ve üretimine yönelik saldırıların, tahıl ihracatçısı olan Ukrayna sınırlarının ötesinde de etkileri var. Birleşmiş Milletler daha önce, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden savaşının sarmal bir insani kriz yarattığı ve küresel gıda güvenliğini tehdit ettiği yönündeki endişelerini dile getirmişti.