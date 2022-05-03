Savaşın 69 günlük bilançosu açıklandı: 24 bin 200 Rus askeri hayatını kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-3 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 400 askerini daha kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada, "Rus ordusu, toplamda 24 bin 200 asker kaybetti ve (Rus ordusundan) 194 uçak, 155 helikopter, 1062 tank, 2 bin 567 zırhlı araç, 475 top, 162 roketatar sistemi ve 80 hava savunma sistemi imha edildi." ifadeleri kullanıldı. Rus güçleri, 1843 araç, 10 gemi ve hafif sürat teknesi ile 291 insansız hava aracını da yitirdi.
Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.
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Tayvan- Çin gerilimi devam ederken, Tayvan Savunma Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama yapıldı.
Bakanlık Sözcüsü Sun Li-Fang, Tayvan’a yakın bölgede Çin Halk Cumhuriyetine ait savaş gemilerinin tespit edildiğini duyurarak, Tayvan ordusunun Tayvan’ı çevreleyen sularda ve hava sahasında Çin askeri manevralarını yakından izlediğini ve müdahale edileceğini belirtti.
Tayvan’ın yaptığı açıklamadan bir gün önce Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Müşterek Kurmay Ofisi, Liaoning uçak gemisi ile yedi muhrip ve tedarik gemisinin Doğu Çin Denizi’nden ayrıldığını ve Pasifik Okyanusu’na girmeden önce Japonya’nın Okinawa ve Miyako adaları arasındaki sulardan geçtiğini duyurmuştu.
Çin uçak gemisi savaş grubunun, Tayvan’ın doğusundaki sularda tatbikat yapması bekleniyor.
Tayvan hükümeti, Çin'in 2025 yılında adayı tamamen işgal edebilecek kapasiteye ulaşmış olacağı uyarısında bulunmuştu.
Hükümetin savunmadan sorumlu üyesi Çiu Kuo-çıng, Savunma Bakanlığının meclise sunduğu, Çin'in 2025'e kadar Tayvan Boğazı'nı abluka altına alabileceği uyarısının yer aldığı raporla ilgili soruları üzerine, \"Çin'in şu anda Tayvan'ı işgal edebilecek kapasitesi var ama 2025'e kadar tam kapsamlı bir işgali yürütebilecek kapasiteye ulaşmış olacak.\" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Çin'in Tayvan'ı bugün işgal etmesi halinde yüksek bir maliyetle karşılaşacağını ifade eden Çiu, fakat 2025'te bu maliyeti düşürebileceği ve tam kapsamlı bir işgale girişebileceği uyarısını yaptı.
Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan \"Çin Cumhuriyeti\" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.<br><br>
Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.
Pekin yönetimi, \"Tek Çin\" ilkesini benimseyerek Tayvan’ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor.
Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.
Rusya Ukrayna savaşından sonra korkutan gelişme: Çin'e ait savaş gemileri tespit edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası benzer senaryonun konuşulduğu Çin-Tayvan geriliminde korkutan bir gelişme daha yaşandı. Tayvan Savunma Bakanlığı, Tayvan'a yakın bölgede Çin Halk Cumhuriyetine ait savaş gemilerinin tespit edildiğini ve gerekli müdahalenin yapılacağını açıkladı.
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Devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili bir açıklama ortalığı karıştırdı.
Ukrayna tarafından dün yapılan bir açıklamada Rus birliklerinin çiftlik ekipmanlarını çaldığı iddia edildi.
Ukrayna'nın insan hakları şefi de Rusya'yı bir füze saldırısında tahıl deposunu hedef almakla suçladı.
Lyudmyla Denisova, Rus güçlerinin \"Ukrayna'da kıtlığa neden olmak için kasıtlı olarak önlemler aldığını” söyledi.
Ülkenin insan hakları ombudsmanı Lyudmyla Denisova, dünkü Facebook gönderisinde, Rus kuvvetlerinin doğu Ukrayna'da mahsulü stoklamak için kullanılan bir tahıl asansörünü imha ettiğini söyledi.
Denisova, Rus kuvvetlerini tarım ekipmanlarını çalmakla suçladı ve ilk hırsızlık vakalarının mart ayının ortalarında kaydedildiğini söyledi.
Denisova ayrıca, Rusya’nın Ukrayna'nın Dnipro bölgesindeki bir tahıl deposunu vurduğunu söyledi. Denisova, \"Rus işgal güçleri, Ukrayna'da kıtlığa neden olmak için kasıtlı olarak önlemler alıyor\" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin eski sözcüsü Iuliia Mendel de, Rusya'nın Ukrayna tarım ekipmanlarına yönelik saldırılarından kaynaklanan hasarı gösteren fotoğraflar yayınladı.
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar da, Twitter'da Rusya'yı depoyu \"kasten\" vurmakla suçlayan saldırının bir videosunu yayınladı.<br><br>Ukrayna lideri Zelenski, Telegram'da yayınladığı video konuşmasında Rus kuvvetlerinin bir depoyu tahıl, diğerini gübre ile vurduğunu söyledi.
Zelenskiy, \"Seçtikleri hedefler, Ukrayna'ya karşı savaşın Rus ordusu için bir imha savaşı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor\" dedi. \"Tarımsal işletmelerin depolarını hedef aldılar.\"
Ukraynalı yetkililer daha önce Rusya'yı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlerinin şu anda işgal ettiği bölgelerde tahıl çalmakla suçlamışlardı. Kremlin yönetimi ise bu iddiaları reddetmişti.<br><br>Tahıl depolama ve üretimine yönelik saldırıların, tahıl ihracatçısı olan Ukrayna sınırlarının ötesinde de etkileri var. Birleşmiş Milletler daha önce, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden savaşının sarmal bir insani kriz yarattığı ve küresel gıda güvenliğini tehdit ettiği yönündeki endişelerini dile getirmişti.
BM Dünya Gıda Programı direktörü Martin Frick'e göre, işgal altındaki kapalı Ukrayna limanlarında yaklaşık 4,5 milyon ton tahıl bulunuyor. Frick, \"Şu anda tahılın hiçbiri kullanılamaz. Sadece orada duruyor.\" açıklamasını yapmıştı.
Rusya'nın Ukrayna'daki yeni hedefi dünyayı şoke etti: Çiftlik ekipmanlarını çalıyorlar
Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 69'uncu güne girilirken ülkeden gelen son iddialar tüm dünyayı şoke etti. Ukrayna lideri Zelenski ve Ukraynalı üst düzey yetkililer Rus güçlerinin tahıl depolarını hedef alıp çiftlik ekipmanlarını çalmaya başladığını öne sürerek Rus ordusunun yeni hedefini açıkladı.