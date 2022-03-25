Dünya Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı açıkladı İşte Rus ordusunun savaşı tamamlamayı planladığı tarih
AVRUPA

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı açıkladı: İşte Rus ordusunun savaşı tamamlamayı planladığı tarih

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde bir aylık bir zaman dilimi geride kalırken Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Başkanlıktan yapılan açıklamada savaşın Rusya'da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Mayıs'a kadar tamamlanması fikrinin propagandasının yapıldığı bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı açıkladı: İşte Rus ordusunun savaşı tamamlamayı planladığı tarih
Foto/arşiv

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin personeli arasında savaşın 9 Mayıs 2022'ye kadar tamamlanması fikrinin propagandasının yürütüldüğü bilgisine ulaştıkları belirtildi.

Açıklamada, bir ay içinde, ciddi kayıplar veren ve morali bozuk askeri personele rağmen Rusya Federasyonu'nun askeri ve siyasi yönetiminin, Ukrayna'ya karşı savaşı devam ettirmekten vazgeçmediğine dikkat çekildi.

Savaş kurallarını büyük ölçüde ihlal ve uluslararası hukukun gereklerini göz ardı eden Rusya'nın, Ukrayna'daki şehir ve köylerin altyapısını yok etmeyi sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, Ukrayna'nın Çernigiv bölgesinin bazı yerleşim yerlerinde Rusların, hasarlı araçlarını tahliye etmek için köylülerin tarım makinelerine el koyduğu aktarıldı.

Donetsk bölgesindeki Dokuçayevsk şehrinde Rusların, Mariupol'dan kaçmaya çalışan siviller için kimlik tespit kampı kurduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna topraklarındaki yerleşim birimlerinde nüfusu kontrol etmekte büyük zorluklarla karşılaştıkları ifade edildi.

Rusya Federasyonu'nda 9 Mayıs, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazanılan tarih olarak biliniyor. 1945'ten beri 9 Mayıs günü, Zafer Bayramı olarak kutlanıyor.

İşgalde bir ay geride kaldı: Bin sivil öldü milyonlar yerinden oldu
DÜNYA
İşgalde bir ay geride kaldı: Bin sivil öldü milyonlar yerinden oldu

Zelenski'den şok açıklama: Ruslar 2 binden fazla çocuğumuz kaçırdı
DÜNYA
Zelenski'den şok açıklama: Ruslar 2 binden fazla çocuğumuz kaçırdı

NATO liderler zirvesinde Ukrayna'ya destek Çin'e uyarı
DÜNYA
NATO liderler zirvesinde Ukrayna'ya destek Çin'e uyarı

Donanma mayın avında: Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'de büyük risk oluşturdu
GÜNDEM
Donanma mayın avında: Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'de büyük risk oluşturdu
Kültürparkın sembolleriydi

Kültürpark'ın sembolleriydi

​İstanbul'dan sonra bu kez de İzmir'de ağaç katliamı.
Amerikalıaskerler Ukraynada

Amerikalı
askerler Ukrayna'da

Bir köyü Rus ordusunun elinden geri aldılar.
Bir sürprizimiz var!

'Bir sürprizimiz var!'

​Bakan Karaismailoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım.

Kuzey Kore'den<br>korkutan deneme

Kuzey Kore'den
korkutan deneme

​Kıtalar arası hedefleri vurabiliyor.
Rus ordusu<br>9 Mayıs'a odaklandı

Rus ordusu
9 Mayıs'a odaklandı

​Ukrayna'dan dikkat çeken açıklama.
Bilgi verene<br>10 milyon dolar

Bilgi verene
10 milyon dolar

​ABD Dışişleri Bakanlığı Rus hackerin peşinde.

​Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'de büyük risk oluşturdu.

Bir penaltı kaçırdığımız maçta Dünya Kupası biletini kaptırdık.
Ruslar çocuklarımızı kaçırdı

Ruslar çocuklarımızı kaçırdı

Zelenski: 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun nerede olduklarını bilmiyoruz.
Burak Yılmaz<br>veda etti

Burak Yılmaz
veda etti

​A Milli Futbol Takımı'nda bir devir sona erdi.

​NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde stratejik kararlar alındı.

Ukrayna, Bayraktar ve Javelin'lerle Rus ordusuna kök söktürüyor.

​20 uçak, 55 helikopter ve 8 İHA'lı dev hava filosu için ihaleye çıkıldı.

​Putin'in ruble hamlesi Batı'yı yaptırımları ile baş başa bıraktı.

Kılıçdaroğlu eşcinseller için vaatte bulundu CHP'li belediyeler harekete geçti.

​Riskli meslek grupları için sanal gerçeklikle eğitim verilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.