Dünya Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı imha edilen Rus unsurlarını açıkladı Düşman, gücünün yüzde 40ını kaybetti
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı imha edilen Rus unsurlarını açıkladı: Düşman, gücünün yüzde 40'ını kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldırı yapan Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin yüzde 40'ının, savaş kabiliyetini kaybettiğini veya tamamen yok edildiğini iddia etti.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı imha edilen Rus unsurlarını açıkladı: Düşman, gücünün yüzde 40ını kaybetti
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Ukrayna savaşına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Ukrayna topraklarına giren Rus ordusunun yüzde 40'ının, gücünü kaybettiği iddia edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Genel olarak, 15 Mart 2022 itibarıyla Ukrayna topraklarında sözde 'operasyona' dahil olan birimlerin (Rus ordusu) yüzde 40 kadarı kaybedildi. Tamamen yok edildi veya savaş kabiliyetini kaybetti."

Ukrayna ordusunun Herson havaalanına düzenlediği operasyonda, Rus ordusuna ait çok sayıda helikopter imha edildi . Paylaşılan uydu görüntülerinde, havalimanında konuşlu helikopterlerin bulunduğu alandan yoğun dumanlar yükseldiği görülüyor.
Ukrayna ordusunun Herson havaalanına düzenlediği operasyonda, Rus ordusuna ait çok sayıda helikopter imha edildi . Paylaşılan uydu görüntülerinde, havalimanında konuşlu helikopterlerin bulunduğu alandan yoğun dumanlar yükseldiği görülüyor.

Açıklamada, son bir günde sadece Ukrayna'nın Chernobaevka bölgesindeki çatışmalar sırasında Rus ordusuna ait 7 savaş helikopterinin imha edildiği vurgulandı.

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