|
Dünya

Ukrayna Güvenlik Servisi: Zelenski'ye suikast hazırlığındaki Rus ajanlarını yakaladık

Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne hizmet ettiklerini ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye suikast hazırlığında olduğu iddia edilen iki albayın gözaltına alındığını duyurdu.

08:41 - 8/05/2024 Çarşamba
DHA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

SBU'dan yapılan açıklamada, “SBU, Ukrayna Devlet Başkanı'na suikast hazırlığında olan Rusya'nın FSB Servisi ajanlarının ağını ortaya çıkardı. Şartlı tahliye edilen iki albay gözaltına alındı. Düşman, Başkan Volodimir Zelenski'yi ortadan kaldırmak için aktif olarak planlar geliştiriyordu.

FSB'nin istihbarat ağının görevlerinden biri de Başkan'ın güvenlik birimine yakın askerler arasında Devlet Başkanı'nı rehin alabilecek ve ardından öldürebilecek failler bulmaktı. Zelenski'nin yanı sıra SBU Başkanı Vasyl Maliuk, Ukrayna Savunma İstihbaratı Başkanı Kyrylo Budanov ve diğer üst düzey yetkilileri de ortadan kaldırmayı planlıyorlardı” denildi.

SBU, planı adım adım açıkladı


SBU, Rus ajanı olduğunu belirttiği kişilerin planını da paylaştı. Açıklamada, “İlk olarak, işe alınan bir ajan, korunan bir kişinin hareketlerini gözlemleyecek ve düşmana bilgi aktaracaktı.

Yetkilinin bulunması gereken evin koordinatları bir füze saldırısı için kullanılacaktı. Ardından, saldırı yerinde kalan kişilere bir insansız hava aracı ile saldıracaklardı. Bundan sonra Ruslar, insansız hava aracının izlerini yok etmek de dahil olmak üzere başka bir füzeyle vurmayı planladılar” ifadeleri kullanıldı.

#Ukrayna
#Rusya
#Volodimir Zelenski
16 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 9 Mayıs yarınki hava durumu tahminleri