Ukrayna Güvenlik Servisi: Zelenski'ye suikast hazırlığındaki Rus ajanlarını yakaladık

SBU'dan yapılan açıklamada, “SBU, Ukrayna Devlet Başkanı'na suikast hazırlığında olan Rusya'nın FSB Servisi ajanlarının ağını ortaya çıkardı. Şartlı tahliye edilen iki albay gözaltına alındı. Düşman, Başkan Volodimir Zelenski'yi ortadan kaldırmak için aktif olarak planlar geliştiriyordu.

FSB'nin istihbarat ağının görevlerinden biri de Başkan'ın güvenlik birimine yakın askerler arasında Devlet Başkanı'nı rehin alabilecek ve ardından öldürebilecek failler bulmaktı. Zelenski'nin yanı sıra SBU Başkanı Vasyl Maliuk, Ukrayna Savunma İstihbaratı Başkanı Kyrylo Budanov ve diğer üst düzey yetkilileri de ortadan kaldırmayı planlıyorlardı” denildi.

SBU, planı adım adım açıkladı





SBU, Rus ajanı olduğunu belirttiği kişilerin planını da paylaştı. Açıklamada, “İlk olarak, işe alınan bir ajan, korunan bir kişinin hareketlerini gözlemleyecek ve düşmana bilgi aktaracaktı.