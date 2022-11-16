Ukrayna Hava Kuvvetleri: 96 füzeden 75’i düşürüldü

Enflasyonun 40 yılın zirvesini gördüğü İngiltere'de indirimli ürün için mücadele ettiler

Enflasyonun artmasından dolayı hayat pahalılığı yaşanan İngiltere'de bir markette müşteriler indirimli ürün için birbirleriyle mücadele etti. Müşterilerin birbirleriyle yarıştığı esnada raflarda yer alan ürünler çok hızlı bir şekilde tükendi.