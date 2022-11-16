Ukrayna Hava Kuvvetleri: 96 füzeden 75’i düşürüldü

Ukrayna Hava Kuvvetleri bugün açıklama yaparak Ukrayna’ya 96 füze ve 10’dan fazla dronla saldırı yapıldığını, ancak hava sisteminin 75 seyir füzesini, 2 güdümlü füzeyi, 10 Shahed dronunu, bir Orion ve bir Orlan-10 dronunun düşürüldüğünü duyurdu.
Ukrayna Hava Kuvvetleri bugün açıklama yaparak Ukrayna’ya 96 füze ve 10’dan fazla dronla saldırı yapıldığını, ancak hava sisteminin 75 seyir füzesini, 2 güdümlü füzeyi, 10 Shahed dronunu, bir Orion ve bir Orlan-10 dronunun düşürüldüğünü duyurdu.
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