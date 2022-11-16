Dünya Ukrayna Hava Kuvvetleri 96 füzeden 75i düşürüldü
AVRUPA

Ukrayna Hava Kuvvetleri: 96 füzeden 75’i düşürüldü

Ukrayna ordusu, dün Ukrayna’ya 96 füzeyle saldırı yapıldığını ve hava savunma sistemlerinin 75 seyir füzesi ile iki güdümlü füzeyi etkisizleştirdiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Ukrayna Hava Kuvvetleri: 96 füzeden 75’i düşürüldü
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Ukrayna Hava Kuvvetleri bugün açıklama yaparak Ukrayna’ya 96 füze ve 10’dan fazla dronla saldırı yapıldığını, ancak hava sisteminin 75 seyir füzesini, 2 güdümlü füzeyi, 10 Shahed dronunu, bir Orion ve bir Orlan-10 dronunun düşürüldüğünü duyurdu.

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