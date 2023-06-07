Ukrayna: Herson bölgesinde selin yoğunluğu azalıyor

Ukrayna'nın Herson bölgesinde yer alan ancak Rusların kontrol ettiği Kakhovka Hidroelektrik Santrali (HES) bombalanarak yıkıldı. Su seviyesinin çok hızlı yükselmesi nedeniyle Herson’da tahliyeler başladı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı da şu ana kadar 742 kişinin tahliyesinin tamamlandığını duyurdu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın gece saatlerinde Kakhovka barajına yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı daha önceden planladığını belirtti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Kahovka Hidroelektrik Santrali’ndeki (HES) hasarın Ukrayna’nın sabotajı sonucu meydana geldiğini söyledi.