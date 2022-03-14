Dünya Ukrayna hükümeti Rus paraşütçü birlikleri Odessaya inmeyi planlıyor
AVRUPA

Ukrayna hükümeti: Rus paraşütçü birlikleri Odessa’ya inmeyi planlıyor

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya’nın yakın zamanda Odessa’ya paraşütçü birliklerini indirmeyi planladığını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Ukrayna hükümeti: Rus paraşütçü birlikleri Odessa’ya inmeyi planlıyor
Foto: Arşiv.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 18 gündür devam ediyor. İşgalleri sırasında 12 binden fazla askeri personel kaybı veren Rusya, Ukrayna topraklarında yaptığı işgali genişletmek için kaybettiği askerlerinin yerine takviye yapmaya devam ediyor.

  • Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Karadeniz’de 3-4 gün önce Rus paraşütçü birlikleri inecekti. Fakat hava şartlarından dolayı Sivastopol’e dönmek zorunda kaldılar. Fakat şimdi oradan geri dönüyorlar. Odessa ve bölgesinde paraşütçü asker inişi planlıyorlar. Odessa’da neler olduğunu ve kontrolün bizde olduğunu anlıyoruz. Onları karşılamak için bekliyorlar. Çernigov ve Kiev bölgelerinde olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

Danilov, Ukrayna askerlerinin Rus paraşütçü birliklerini karşılamak için hazır olduklarını ifade etti.

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