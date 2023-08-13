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Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı: Kırım Köprüsü sembolik olmaktan çok stratejik

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Gerashchenko, Kırım Köprüsü’ne saldırıların sembolik olmaktan çok stratejik olduğunu, köprünün güneybatı Rusya ile Kırım arasındaki bağlantı olduğunu belirtti.

18:00 . 13/08/2023 Pazar
DHA
Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Gerashchenko

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Gerashchenko

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Gerashchenko, Kırım Köprüsü’nün Ukrayna için ‘meşru bir askeri hedef’ olduğunu vurgulayarak,
“Kırım Köprüsü'nde neden bu kadar çok saldırı oluyor? Sadece sembolik olduğundan dolayı değil. Kırım Köprüsü, Rusya'nın güneybatı kesimi ile işgal altındaki Kırım arasında hayati bir bağlantı. Rus ordusunun ikmalinde kullanıldığı için Ukrayna için meşru bir askeri hedef. Köprü ve demiryolu hattı Rus ordusunun lojistiği için son derece önemli, bu nedenle hızlı bir şekilde onarılıyor ve yoğun bir şekilde korunuyor”
ifadelerini kullandı.

“Köprüdeki demiryolu hasar alırsa, ikmal gitmez”

Gerashchenko, köprüye yönelik saldırılarda dikkat edilmesi gereken şeyin ‘demiryolunun hasar alıp almadığı’ olduğunu ifade ederek, “Rus ordusu ikmal için işgal edilen Ukrayna şehirleri Berdiansk ve Mariupol limanlarını kullanıyor. Ancak bu hacimler demiryolu kapasitelerine kıyasla daha küçüktür. Dolayısıyla Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırılarla ilgili olarak sorulması gereken soru, demiryolu hattının hasar görüp görmediğidir. Eğer hasar görürse düşmanın güney grubu ikmalsiz kalacaktır. Kırım Köprüsü bloke edilebilirse, güney Herson ve güney Zaporijya bölgelerine giden Rus askeri malzemelerinin çoğu ciddi lojistik sorunlarla karşı karşıya kalacaktır” dedi.

Kırım Köprüsü'ne saldırı

Ukrayna medyası, Kırım Köprüsü’nde bu sabah saatlerinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu. Köprünün hasar alıp almadığı henüz bilinmezken, köprüdeki trafik durduruldu.


Kırım Köprüsü’nde patlama: 2 ölü
Kırım Köprüsü’nde patlama: 2 ölü

Ukrayna basını, dün gece Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının, SBU ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından planlandığı ve su üstü insansız hava araçlarının yardımıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Haber sitesine konuşan kaynağın, “Köprüye su üstü İHA’larıyla saldırıldı. Köprüye ulaşmak zordu ancak sonunda bunu yapmak mümkün oldu.” ifadesine yer verildi. Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın Sözde Valisi Sergey Aksenov, Kırım Köprüsü'nde detaylarına yer verilmeyen acil bir durumun yaşandığını, bu nedenle köprünün araç trafiğine kapatıldığını belirtmişti. Rus sosyal medyasında çıkan bazı görüntülerde, köprüden dumanların yükseldiği görülmüştü. Basında çıkan bazı haberlerde de Ukrayna ordusunun gece saatlerinde köprüye füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtmişti.



#Ukrayna
#Anton Gerashchenko
#Rusya
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