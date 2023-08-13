Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı: Kırım Köprüsü sembolik olmaktan çok stratejik

“Kırım Köprüsü'nde neden bu kadar çok saldırı oluyor? Sadece sembolik olduğundan dolayı değil. Kırım Köprüsü, Rusya'nın güneybatı kesimi ile işgal altındaki Kırım arasında hayati bir bağlantı. Rus ordusunun ikmalinde kullanıldığı için Ukrayna için meşru bir askeri hedef. Köprü ve demiryolu hattı Rus ordusunun lojistiği için son derece önemli, bu nedenle hızlı bir şekilde onarılıyor ve yoğun bir şekilde korunuyor”