Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı: Kırım Köprüsü sembolik olmaktan çok stratejik

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Gerashchenko
“Köprüdeki demiryolu hasar alırsa, ikmal gitmez”
Gerashchenko, köprüye yönelik saldırılarda dikkat edilmesi gereken şeyin ‘demiryolunun hasar alıp almadığı’ olduğunu ifade ederek, “Rus ordusu ikmal için işgal edilen Ukrayna şehirleri Berdiansk ve Mariupol limanlarını kullanıyor. Ancak bu hacimler demiryolu kapasitelerine kıyasla daha küçüktür. Dolayısıyla Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırılarla ilgili olarak sorulması gereken soru, demiryolu hattının hasar görüp görmediğidir. Eğer hasar görürse düşmanın güney grubu ikmalsiz kalacaktır. Kırım Köprüsü bloke edilebilirse, güney Herson ve güney Zaporijya bölgelerine giden Rus askeri malzemelerinin çoğu ciddi lojistik sorunlarla karşı karşıya kalacaktır” dedi.
Kırım Köprüsü'ne saldırı
Ukrayna medyası, Kırım Köprüsü’nde bu sabah saatlerinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu. Köprünün hasar alıp almadığı henüz bilinmezken, köprüdeki trafik durduruldu.