|
Dünya

Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Herson’da su seviyesi 11 santimetre düştü

Ukrayna’da Kakhovka HES barajının yıkılmasının ardından sel felaketinin meydana geldiği bölgelere yönelik çalışmalar sürüyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Herson bölgesinde günün başından beri drenaj çalışmaları kapsamında 12 bin tondan fazla su pompalandığı ve su seviyesinin 11 santimetre düştüğü duyuruldu.

17:40 . 18/06/2023 Pazar
DHA
Yayınlanan görüntüde, ekiplerin ev ve bodrumlardan yaptıkları su pompalama çalışmaları yer aldı.

Yayınlanan görüntüde, ekiplerin ev ve bodrumlardan yaptıkları su pompalama çalışmaları yer aldı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Herson bölgesinde günün başından beri su seviyesinin 11 santimetre düştüğü ifade edildi. Kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği ifade edilen açıklamada, “Günün başından beri kurtarma ekipleri 40 ev ve bodrumdan 12 bin tondan fazla su, drenaj çalışmalarının başından beri de 121 bin ton su pompaladı” denildi. Yayınlanan görüntüde, ekiplerin ev ve bodrumlardan yaptıkları su pompalama çalışmaları yer aldı.



#Ukrayna
#Rusya
#Herson
#su
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023-YKS (TYT, AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları