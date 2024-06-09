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Dünya

Ukrayna 'İlk kez vurduk' diyerek: Su-57 parçalarına ayrıldı

Ukrayna İstihbarat Ana Müdürlüğü, ilk kez Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağını vurduklarını duyurdu.

15:22 - 9/06/2024 Pazar
AA
Su-57 savaş uçağı parçalarına ayrıldı
Su-57 savaş uçağı parçalarına ayrıldı

Rusya-Ukrayna arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor. Rusya'nın ataklarına karşı Ukrayna savunması direnmeye devam ederken, savaşta bir ilk yaşandı.


Ukrayna İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada dün Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Ahtubinsk Askeri Hava Üssü'ne saldırı düzenlendikleri bildirildi.

Ukrayna: Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağını vurduk

Askeri üssün temas hattından 589 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtilen açıklamada, saldırıda Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağının vurulduğu kaydedildi.


Açıklamada, uçağın vurulduğunun uydu fotoğraflarıyla kanıtlandığı ifade edildi.


Rus Hava Kuvvetlerinin envanterinde bu tip savaş uçaklarından sadece birkaç adet bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Su-57 savaş uçağının ilk kez vurulduğu belirtildi.




#Rusya
#Ukrayna
#savaş uçağı
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