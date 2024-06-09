Ukrayna 'İlk kez vurduk' diyerek: Su-57 parçalarına ayrıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın giderek derinleştiği Ukrayna'ya müzakere çağrısı yaptı. Putin, "Mevcut Kiev yönetimiyle anlaşma yapmak sorunlu ama müzakerelere hazırız. Ancak bazı varsayımlarla değil, önce Minsk'te, sonra da İstanbul'da üzerinde anlaştığımız şartlar çerçevesinde" dedi.