Dünya Ukrayna istihbaratından çarpıcı iddia Kadirovun askerleri ülkeden kaçtı
AVRUPA

Ukrayna istihbaratından çarpıcı iddia: Kadirov'un askerleri ülkeden kaçtı

Ukrayna İç Güvenlik Servisi (SBU), Kadirov'a bağlı Çeçen savaşçıların karşılaştığı yıkıcı kayıplardan sonra ülkelerine geri döndüğünü söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Ukrayna istihabaratından çarpıcı iddia: Kadirovun askerleri ülkeden kaçtı
Kadirov'un askerlerinin Ukrayna'dan kaçtığı açıklandı.

İngiliz The Mirror gazetesinde yer alan habere göre Ukrayna İç Güvenlik Servisi (SBU); savaşın ilk üç haftasında yüksek kayıpların verilmesiyle birlikte Çeçen askerlerin geri çekilmeye başladığını duyurdu.

GEÇEN HAFTA ÜLKEDEN AYRILMAYA BAŞLAMIŞLAR

  • SBU'nun istihbaratına göre, 13 Mart'ta Kadirovcular Kiev'den ayrıldı ve Belarus üzerinden ülkelerine döndü.

KADİROV "KİEV'DEYİM" DEMİŞTİ

Kadirov ise, geçtiğimiz günlerde Telegram sayfasından bir video paylaşmış ve Kiev'de olduğunu iddia etmişti.

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, savaşçıları arasında zayiat olduğunu haberlerini başta yalanlamış ancak 28 Şubat'ta isimlerini vermeden iki Çeçen askerin ölümünü kabul etmişti.

SBU istihbarat görevlileri ise, sadece 26 ve 28 Şubat tarihlerinde Gostomel havaalanını ele geçirme çabaları sırasında "birkaç yüz" Çeçen savaşçının öldürüldüğünü söylemişti.

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