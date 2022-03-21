Ukrayna istihbaratından çarpıcı iddia: Kadirov'un askerleri ülkeden kaçtı

İngiliz The Mirror gazetesinde yer alan habere göre Ukrayna İç Güvenlik Servisi (SBU); savaşın ilk üç haftasında yüksek kayıpların verilmesiyle birlikte Çeçen askerlerin geri çekilmeye başladığını duyurdu.

GEÇEN HAFTA ÜLKEDEN AYRILMAYA BAŞLAMIŞLAR

SBU'nun istihbaratına göre, 13 Mart'ta Kadirovcular Kiev'den ayrıldı ve Belarus üzerinden ülkelerine döndü.

KADİROV "KİEV'DEYİM" DEMİŞTİ

Kadirov ise, geçtiğimiz günlerde Telegram sayfasından bir video paylaşmış ve Kiev'de olduğunu iddia etmişti.

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, savaşçıları arasında zayiat olduğunu haberlerini başta yalanlamış ancak 28 Şubat'ta isimlerini vermeden iki Çeçen askerin ölümünü kabul etmişti.

SBU istihbarat görevlileri ise, sadece 26 ve 28 Şubat tarihlerinde Gostomel havaalanını ele geçirme çabaları sırasında "birkaç yüz" Çeçen savaşçının öldürüldüğünü söylemişti.

DÜNYA Kadirov Ukrayna'da olduğunu açıkladı: Kiev’e girmek için bekliyoruz

GÜNDEM Putin'e yakınlığı ile bilinen Kadirov'dan Zelensky'e tehdit: Rusya'ya kaçsan daha iyi olur yoksa Saakaşvili’nin kaderini yaşarsın



