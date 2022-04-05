Ukrayna lideri Zelenskiy: Putin ile arada toplantı olmayabilir Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin ile bir toplantı gerçekleştirmeyebileceklerini belirterek, "Rusya ile müzakere yapmak şu anki koşullarda çok zor ama başka bir seçeneğim yok" ifadelerini kullandı.

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