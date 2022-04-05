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Dünya Ukrayna lideri Zelenskiy Putin ile arada toplantı olmayabilir
AVRUPA

Ukrayna lideri Zelenskiy: Putin ile arada toplantı olmayabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin ile bir toplantı gerçekleştirmeyebileceklerini belirterek, "Rusya ile müzakere yapmak şu anki koşullarda çok zor ama başka bir seçeneğim yok" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna lideri Zelenskiy: Putin ile arada toplantı olmayabilir
Zelenskiy-Putin

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin ile bir toplantı gerçekleştirmeyebileceklerini belirterek, "Rusya ile müzakere yapmak şu anki koşullarda çok zor ama başka bir seçeneğim yok" ifadelerini kullandı.

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