Dünya Ukrayna lideri Zelenskiyden tansiyonun yükseldiği Donbasa moral ziyareti Barış mesajı verdi
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Ukrayna lideri Zelenskiy'den tansiyonun yükseldiği Donbas’a moral ziyareti: Barış mesajı verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında gerilimin tırmandığı Donbas bölgesine gitti. Zelenskiy, Twitter’dan yaptığı paylaşımda "Ukrayna’nın barışa ihtiyacı var ve bunun için her şeyi yapacak" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ukrayna lideri Zelenskiyden tansiyonun yükseldiği Donbas’a moral ziyareti: Barış mesajı verdi
​Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, askerlerle bir araya geldi.

Donbas'ta Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında zaman zaman tansiyon yükseliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında gerilimin tırmandığı Donbas bölgesine gitti.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Zelenskiy’nin ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde çalışma ziyaretinin başladığı bildirildi.

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  • Zelenskiy’nin, son dönemde sistematik ateşkes ihlali yapılan bölgeleri ziyaret edeceği, Ukraynalı liderin ayrıca moral vermek amacıyla bölgedeki askerlerle bir araya geleceği aktarıldı.

UKRAYNA'NIN BARIŞA İHTİYACI VAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Başkomutan olarak Donbas'da zor zamanlarda askerlerimizin yanında olmak istiyorum. Gerginliğin arttığı bölgelere gidiyorum. Dün gece vurulan 23 yaşındaki asker huzur içinde yatsın. Ukrayna’nın barışa ihtiyacı var ve bunun için her şeyi yapacak” dedi.

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BÖLGEDE GERGİNLİK SÜRÜYOR

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların dün gece yarısından 07.00’de kadar beş kez ateşkes ihlali yaptığı, açılan ateş sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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NATO’DAN KİEV’E ÜST DÜZEY ZİYARET

Öte yandan Batılı devletlerin Ukrayna’ya desteği sürerken, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach dün Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret etti. Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Zelenskiy’nin, NATO’ya “Rusya saldırganlığı karşısındaki desteğinden ötürü” teşekkür ettiği belirtildi.

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RUSYA-UKRAYNA GERGİNLİĞİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırına, ayrıca Kırım'a askeri sevkiyat yaptığını açıklamıştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi de Rusya'nın Ukrayna'ya karşı “geniş çaplı" provokasyona hazırlandığını iddia etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğin "tehdit oluşturmadığını" açıklamıştı.

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