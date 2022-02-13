Ukrayna medyası: Batılı sigorta şirketleri Ukrayna hava sahasını kapatıyor

Ukrayna'da yayın yapan strana.ua haber sitesinin haberine göre başta büyük İngiliz sigorta şirketleri olmak üzere Batılı sigorta şirketleri, tüm uluslararası hava yolu şirketlerine bildirim göndererek uçaklar üzerindeki sigorta teminatlarının 48 saat içinde kaldırılacağını ve şirketlerin bu süre zarfında Ukrayna'dan ayrılmaları gerektiğini bildirdi.

Strana.ua'ya konuşan bir kaynak, "Birkaç saat önce sigorta şirketinden bildirim geldi. Uçağımızı 48 saat içinde Avrupa hava sahasına taşımamız gerektiği belirtildi. Uçağımız Ukrayna'da değildi, bu nedenle onu oraya göndermeme kararı aldık" dedi.

Bir başka kaynak, "Pazartesi gün ortasından itibaren hiçbir uçak Ukrayna'ya gitmeyecek ve Ukrayna'dan kalkmayacak" diye konuştu.

Siteye konuşan bir diğer kaynağa göre ilk sorunlar, 2021 yılının sonunda, Ukraynalı bir havayolu şirketine uçak kiralayan bir Avrupalı şirketin iki uçağın ülkeden çekilmesini talep etmesiyle başladı.

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'Karar uzun süre önce olgunlaştı'

Kaynak, "O zaman bunun neyle bağlantılı olduğu henüz tam olarak belli değildi. Söylentilere göre, bir hava yolu şirketinin sorunları vardı, para sıkıntısı çekiyordu ve ödemelerini yapamayacağı ortaya çıktı. Bu yüzden sigortacılar, uçakların sahibine onları Avrupa'ya götürmesini tavsiye etti. Ancak Ocak ayından beri bu tür durumlar diğer hava yolları için de tekrarlandı. Uluslararası sigortacılar, hizmet verdikleri yabancı hava yolu şirketlerinin uçaklarının Kiev'de park halinde kalmaması konusunda giderek daha ısrarcı hale geldiler. Ukrayna hava sahasındaki uçuşlara ilişkin riskleri kapsam dışı bırakma kararı uzun süre önce olgunlaştı" ifadelerini kullandı.

Dün Hollandalı hava yolu şirketi KLM, tansiyonun yükselmesi nedeniyle Ukrayna’ya olan uçuşların askıya alındığını duyurmuştu.

Ukrayna hava sahasının uçuşlara kapatılacağı iddiaları, Rusya'nın bu ülkeye saldıracağına dair suçlamaların en üst düzeye çıktığı döneme denk geliyor.

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Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağladığı gibi bölgedeki ülkelere de büyük miktarda askeri sevkiyat gerçekleştiriyor.

Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.

Kiev: Hava sahasının kapatılması bir saçmalık

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi danışmanlarından Mihail Podolyak, Rusya'yla yaşanan gerilim nedeniyle Ukrayna hava sahasının kapatılmasını anlamlı bulmadıklarını söyledi.

Reuters'a konuşan Podolyak, "En önemli husus, bizzat Ukrayna'nın kendi semasının kapatılmasını anlamlı bulmamasıdır. Bu saçmalık. Bence bu, bir tür kısmi ablukaya benziyor" diye konuştu.

SkyUp uçağı Kiev yerine Kişinev'e iniş yaptı

Kiev'den böyle bir açıklama gelirken, Ukraynalı havayolu şirketi SkyUp, bir uçağının Ukrayna hava sahasına giriş izni alamadığı için Moldova'nın başkenti Kişinev'e indiğini duyurdu.

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Şirket, uçağın sahibi olan leasing şirketinin ısrarlı talebi üzerine, Portekiz'in Madeira kentinden Kiev'e giden yolcu uçağının Ukrayna'ya en yakın havaalanının bulunduğu Kişinev'e indiğini, yolcuların karayoluyla Kiev'e transfer edildiğini belirtti.

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