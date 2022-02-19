Dünya Ukrayna Ordusu duyurdu Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askeri öldü
AVRUPA

Ukrayna Ordusu duyurdu: Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askeri öldü

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'te birden fazla patlama sesi duyuldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ukrayna Ordusu duyurdu: Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askeri öldü
Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, 19 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

  • Açıklamada, Donbas'ın Novotroyske, Granitne, Vodyane, Şırokine ve Bolotone bölgelerinde ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu, Ukrayna ordusundan bir askerin öldüğü aktarıldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan diğer bir açıklamada, ayrılıkçıların dün farklı bölgelerde 66 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi.

Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Putin imzayı attı: Yedek askerler orduya çağrıldı
DÜNYA
Putin imzayı attı: Yedek askerler orduya çağrıldı

Beyaz Saray Ukrayna'daki siber saldırılardan Rusya’yı sorumlu tuttu
DÜNYA
Beyaz Saray Ukrayna'daki siber saldırılardan Rusya’yı sorumlu tuttu

Biden Ukrayna gerilimine ilişkin konuştu: Rusya Kiev'i hedef alacak
DÜNYA
Biden Ukrayna gerilimine ilişkin konuştu: Rusya Kiev'i hedef alacak

Putin'den 'Müzakereye hazırız' mesajı
DÜNYA
Putin'den 'Müzakereye hazırız' mesajı

Donbass'ta siren sesleri: Halka 'Evlerinizi terk edin' çağrısı yapıldı
DÜNYA
Donbass'ta siren sesleri: Halka 'Evlerinizi terk edin' çağrısı yapıldı

Rusya'dan balistik füzelerin de deneneceği askeri tatbikat
GÜNDEM
Rusya'dan balistik füzelerin de deneneceği askeri tatbikat

Ukrayna'dan Rusya'ya mesaj: Tüm formatlarda görüşmeye hazırız
DÜNYA
Ukrayna'dan Rusya'ya mesaj: Tüm formatlarda görüşmeye hazırız

ABD Başkanı Biden: Rusya'nın işgal tehdidi çok yüksek
DÜNYA
ABD Başkanı Biden: Rusya'nın işgal tehdidi çok yüksek

Rusya'dan ABD'ye 'askerini çek' talebi
GÜNDEM
Rusya'dan ABD'ye 'askerini çek' talebi
Gurur veren kareler

Gurur veren kareler

​Devletin vurucu gücü dosta güven düşmana korku veriyor.
Eunice kabusu

Eunice kabusu

​Acil durum ilan edildi: Ölü ve yararlılar var.
Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Aşı karşıtıysan evine kapan ve bulaştırmaya hakkın yok

​Serik ve Esenyurt belediyeleri kamuyu milyonlarca lira faiz yükünün altına soktu.

​Ukrayna Ordusu duyurdu: Açılan ateş sonucu bir Ukrayna askeri öldü.

​Hidrojenle çalışıyor: Kendi elektiriğini kendi üretiyor.

​Yargıtay karar verdi: Artık suç sayılmayacak.

SGK'ya olan borcunu 18 yıldır ödeyemiyordu: KDK duruma el koydu.

Uzman isim otomobil almayı düşünenleri tarih vererek uyardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.