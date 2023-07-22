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Ukrayna ordusu Kırım’ı vurdu: Yüzlerce kişi bölgeden tahliye ediliyor

Ukrayna, Kırım’da Rusya’ya ait mühimmat deposunu vurdu. Rusya’nın Kırım Valisi Sergey Aksyonov, “İlk verilere göre can kaybı yaşanmadı” ifadelerini kullandı. Sözde Kırım yöneticisi Sergey Aksenov, mühimmat deposuna 5 kilometrelik mesafedeki köylerde yaşayanların tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

15:47 . 22/07/2023 Cumartesi
DHA
Ukrayna, Kırım’da Rus mühimmat deposunu vurdu

Ukrayna, Kırım’da Rus mühimmat deposunu vurdu

Ukrayna, Kırım’da Rusya’ya ait mühimmat deposunu vurdu. Rusya’nın Kırım Valisi Sergey Aksyonov, “İlk verilere göre can kaybı yaşanmadı” ifadelerini kullandı.


Rusya’nın Kırım Valisi Sergey Aksyonov, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın İHA ile yaptığı saldırıda mühimmat deposunu vurduğunu ve patlama meydana geldiğini duyurdu.

Aksyonov, “İlk verilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Acil durum bölgesinden 5 kilometrelik bir yarıçap içindeki nüfusun geçici konaklama noktalarına tahliye edilmesine karar verilmiştir. Riskleri en aza indirmek için Kırım demiryolu trafiğinin de askıya alınmasına karar verilmiştir. Acil durumun sonuçlarının kısa sürede ortadan kaldırılacağını umuyoruz” dedi.

Ukrayna hükümetine bağlı Ukrayna Ulusal Direniş Merkezi, patlamalar sonrası dumanların yükseldiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.


Kırım’da mühimmat deposundaki patlama nedeniyle civardaki köyler tahliye edildi

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da bir mühimmat deposunda Ukrayna’nın insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle patlama yaşandığı, civar köylerdeki insanların başka yerlere tahliye edildiği bildirildi.


Sözde Kırım yöneticisi Sergey Aksenov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Krasnogvardeyskiy bölgesindeki mühimmat deposunda patlama gerçekleştiğini duyurdu.


Patlamanın Ukrayna tarafından yapılan İHA saldırısından kaynaklandığını kaydeden Aksenov, can kaybı olmadığını aktardı.

Aksenov, mühimmat deposuna 5 kilometrelik mesafedeki köylerde yaşayanların tahliye edildiği bilgisini paylaştı.




#Kırım
#Ukrayna
#Rusya
#Sergey Aksyonov
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