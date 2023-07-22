Ukrayna ordusu Kırım’ı vurdu: Yüzlerce kişi bölgeden tahliye ediliyor

Rusya’nın Kırım Valisi Sergey Aksyonov, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın İHA ile yaptığı saldırıda mühimmat deposunu vurduğunu ve patlama meydana geldiğini duyurdu.

Rusya’nın Kırım Valisi Sergey Aksyonov, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın İHA ile yaptığı saldırıda mühimmat deposunu vurduğunu ve patlama meydana geldiğini duyurdu.

Aksyonov, “İlk verilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Acil durum bölgesinden 5 kilometrelik bir yarıçap içindeki nüfusun geçici konaklama noktalarına tahliye edilmesine karar verilmiştir. Riskleri en aza indirmek için Kırım demiryolu trafiğinin de askıya alınmasına karar verilmiştir. Acil durumun sonuçlarının kısa sürede ortadan kaldırılacağını umuyoruz” dedi.