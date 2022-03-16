Ukrayna ordusundan Ruslara büyük darbe: Harkov Havalimanı'ndaki çok sayıda Rus helikopteri vuruldu
Ukrayna ordusunun Herson Havaalanı'na düzenlediği hava operasyonunda, Rus ordusuna ait çok sayıda helikopter imha edildi. Paylaşılan uydu görüntülerinde, havalimanında konuşlu helikopterlerin bulunduğu alandan yoğun dumanlar yükseldiği görülüyor.
Planet Labs'ın paylaştığı yeni uydu görüntüleri, Ukrayna ordusunun dün Herson Uluslararası Havalimanı'nda bir dizi Rus askeri helikopterini imha ettiğini gösteriyor.
Yerel saatle 13.42'de çekilen uydu görüntülerinde havaalanından büyük bir siyah duman bulutunun yükseldiği ve çok sayıda helikopterin yandığı görülüyor.
Ukrayna ordusunun savaşın başından beri Rus güçlerine karşı gerçekleştirdiği en yıkıcı saldırı olarak nitelendirilen hava operasyonu sonucu Herson Havalimanı'nda bulunan Rus ordusuna ait çok sayıda helikopter imha edilirken havaalanı yakınında görülen askeri araçlar da vuruldu.
Havaalanının yakınında bulunan Komyshany köyünün üzerinde uçan bir drone tarafından çekilen bir başka görüntü de havaalanından yükselen büyük duman bulutu görülüyor.