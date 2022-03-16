Ukrayna ordusundan Ruslara büyük darbe: Harkov Havalimanı'ndaki çok sayıda Rus helikopteri vuruldu

Nehirler ve turbalıklar<br>Orgeneral Andriy Krişenko, kentin Rus füzelerine maruz kaldığını kabul etmekle beraber, arazi yapısının kendileri açısından avantajlı olduğunu söyledi.<br><br>Kiev ve çevresi, Dinyeper nehri ve kollarının böldüğü büyük bir alana yayılıyor.<br><br>Orgeneral Krişenko, \"Kentin büyüklüğü bir yandan savunmasını zorlaştırıyor, ama öte yandan bu bizim için aynı zamanda avantaj\" diye konuştu:<br><br>\"Kente yaklaşırken nehirleri köprüleri aşmak zorundasınız. Askerlerimiz buralarda mevzileri güçlendiriyor. Kiev'in çevresinde Dinyeper'e bağlanan birçok küçük nehir ve turbalık mevcut. Yani büyük çaplı bir askeri harekâta uygun değil.\"<br><br>Aynı zamanda Kiev Belediye Başkan Yardımcısı da olan Orgeneral Krişenko, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile benzer bir iyimserlik ve güven içinde konuşuyor.<br><br>Kiev bir sanayi şehri ve Ukraynalı komutan; atölye ve fabrikaları askeri mevzileri güçlendirecek malzeme üretimine yönlendirdiklerini anlatıyor. Beton blok, kum torbası ve tanklara karşı barikatlar gibi.