Dünya Ukrayna ordusundan Ruslara büyük darbe Harkov Havalimanındaki çok sayıda Rus helikopteri vuruldu
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Ukrayna ordusundan Ruslara büyük darbe: Harkov Havalimanı'ndaki çok sayıda Rus helikopteri vuruldu

Ukrayna ordusunun Herson Havaalanı'na düzenlediği hava operasyonunda, Rus ordusuna ait çok sayıda helikopter imha edildi. Paylaşılan uydu görüntülerinde, havalimanında konuşlu helikopterlerin bulunduğu alandan yoğun dumanlar yükseldiği görülüyor.

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Haber Merkezi Diğer
​Ukrayna ordusundan Ruslara büyük darbe: Harkov Havalimanındaki çok sayıda Rus helikopteri vuruldu
Yanan Rus helikopterleri uydu görüntülerinde böyle görüldü.

Planet Labs'ın paylaştığı yeni uydu görüntüleri, Ukrayna ordusunun dün Herson Uluslararası Havalimanı'nda bir dizi Rus askeri helikopterini imha ettiğini gösteriyor.

Uydu görüntüsü, dün Harkov Uluslararası Havalimanı'ndan yükselen bir duman bulutunu gösteriyor.
Uydu görüntüsü, dün Harkov Uluslararası Havalimanı'ndan yükselen bir duman bulutunu gösteriyor.

Yerel saatle 13.42'de çekilen uydu görüntülerinde havaalanından büyük bir siyah duman bulutunun yükseldiği ve çok sayıda helikopterin yandığı görülüyor.

Ukrayna ordusunun savaşın başından beri Rus güçlerine karşı gerçekleştirdiği en yıkıcı saldırı olarak nitelendirilen hava operasyonu sonucu Herson Havalimanı'nda bulunan Rus ordusuna ait çok sayıda helikopter imha edilirken havaalanı yakınında görülen askeri araçlar da vuruldu.

Havaalanının yakınında bulunan Komyshany köyünün üzerinde uçan bir drone tarafından çekilen bir başka görüntü de havaalanından yükselen büyük duman bulutu görülüyor.

Maxar Technologies'in uydu görüntüsü, pazartesi günü havaalanındaki bir dizi Rus askeri helikopterini gösteriyor.
Maxar Technologies'in uydu görüntüsü, pazartesi günü havaalanındaki bir dizi Rus askeri helikopterini gösteriyor.

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Kiev'i savunan komutanlar şehirdeki son durumu anlattı
FOTOĞRAF 8
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Pazartesi günü dokuz katlı bir apartmanı vuran Rus füzesi, en az bir kişinin ölümüne yol açarken, yaşanmaz hale gelen binada onlarca kişi evsiz kaldı.<br><br>
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Apartman sakinlerinin çoğunun sığınakta olması daha büyük bir faciayı önledi. Fakat Kiev'in merkezi ve dış mahallelerinin birçoğu henüz saldırıya hedef olmadı.<br><br>
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Kiev sakinlerinin yaklaşık yarısının ülke dışına ya da Ukrayna'nın batısına kaçtığı düşünülüyor. Kalanlar ise saldırı tehlikesi altında yaşıyor.<br><br>
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Nehirler ve turbalıklar<br>Orgeneral Andriy Krişenko, kentin Rus füzelerine maruz kaldığını kabul etmekle beraber, arazi yapısının kendileri açısından avantajlı olduğunu söyledi.<br><br>Kiev ve çevresi, Dinyeper nehri ve kollarının böldüğü büyük bir alana yayılıyor.<br><br>Orgeneral Krişenko, \"Kentin büyüklüğü bir yandan savunmasını zorlaştırıyor, ama öte yandan bu bizim için aynı zamanda avantaj\" diye konuştu:<br><br>\"Kente yaklaşırken nehirleri köprüleri aşmak zorundasınız. Askerlerimiz buralarda mevzileri güçlendiriyor. Kiev'in çevresinde Dinyeper'e bağlanan birçok küçük nehir ve turbalık mevcut. Yani büyük çaplı bir askeri harekâta uygun değil.\"<br><br>Aynı zamanda Kiev Belediye Başkan Yardımcısı da olan Orgeneral Krişenko, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile benzer bir iyimserlik ve güven içinde konuşuyor.<br><br>Kiev bir sanayi şehri ve Ukraynalı komutan; atölye ve fabrikaları askeri mevzileri güçlendirecek malzeme üretimine yönlendirdiklerini anlatıyor. Beton blok, kum torbası ve tanklara karşı barikatlar gibi.
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Orgeneral Sergiy Kniazev ve Andriy Krişenko, askeri üsteki interaktif ekran önünde, Rus birliklerinin iki ana koldan ilerleyişini durdurmayı başardıklarını anlatıyor.<br><br>Bunlardan biri Kiev'in doğusunda, diğeri de Rus ordusunun yaklaşık 64 kilometre uzunluğundaki zırhlı konvoyunun yer aldığı kuzeybatı hattında bulunuyor.<br><br>Ukraynalı komutanlar, konvoya saldırarak dağılmasını sağladıklarını ve artık bir tehdit oluşturmadığını öne sürdü.
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Stratejik köprüler yıkılıyor<br>Orgeneral Kniazev, Rus ordusunun başkente en yakın olduğu mevzinin 20 km uzaklıkta, Irpin Nehri'nın karşı yakasında yer aldığını belirtti.<br><br>Ukrayna'nın iyi silahlanmış ve organize olmuş birlikleri, stratejik öneme sahip köprüleri havaya uçurarak önlem alıyor.<br><br>Binlerce sivil, bu köprülerden birinin yıkıntıları üzerinden geçtiğimiz günlerde Irpin kentinden kaçtı.<br><br>Orgeneral Kniazev, \"Ruslar peşlerinden gitmeyi başaramadı. Buralar sulak ve bataklık bir alan. Geçemiyorlar\" dedi.
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Kiev'i savunan komutanlar şehirdeki son durumu anlattı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in savunmasından sorumlu iki general Rus topçusunu şehirden uzak tutmak için büyük çaba harcadıklarını belirtti. Komutanlar, Kiev'in arazi yapısının kendilerine avantaj sağladığını söylüyor.


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