Ukrayna Parlamentosu Rus yanlısı siyasi partilerin yasaklanmasını onayladı

Ukraynalı Milletvekili Yaroslav Jelezniyak, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bugün parlamentoda yapılan oylama ile ülkede Rus yanlısı siyasi partilerin faaliyetlerinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını onayladıklarını duyurdu.

Jelezniyak, söz konusu yasa tasarısının kabul edilmesi için 450 milletvekilinden 330’unun evet oyu kullandığını bildirdi.

Parlamentodan yapılan açıklamada ise yasa tasarısının "iş birlikçiler özelliği taşıyan" ve "ulusal kimliği ikame etmeyi" amaçlayan siyasi partilerin yasaklanması için gerekçeler listesini genişlettiği aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca mahkeme kararıyla faaliyetlerine son verilen söz konusu partilerin parlamentoda feshedileceği ve mal varlıklarına el konulacağı belirtildi.

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