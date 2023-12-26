Ukrayna Rus çıkarma gemisini vurdu: Putin Şoygu'dan saldırıya ilişkin bilgi aldı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kez Rusya Karadeniz Filosunun amiral gemisi Moskova'yı büyük çıkarma gemisi Novoçerkassk takip ediyor." ifadesini kullanmıştı.