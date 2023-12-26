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Ukrayna Rus çıkarma gemisini vurdu: Putin Şoygu'dan saldırıya ilişkin bilgi aldı

Ukrayna ordusunun Kırım'da Feodosiya Üssü'ne yönelik düzenlediği saldırıda çıkarma gemisi Novoçerkassk da hasar aldı. Saldırıya yönelik Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verdi.

16:08 - 26/12/2023 Salı
AA
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, vurulan Rus çıkarma gemisiyle ilgili Putin'e bilgi verdi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, vurulan Rus çıkarma gemisiyle ilgili Putin'e bilgi verdi

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Ukrayna ordusunun Kırım'da Feodosiya Üssü'ne yönelik düzenlediği saldırı ve çıkarma gemisi "Novoçerkassk"taki hasar hakkında Şoygu'dan bilgi aldı.


Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kırım'da düzenlediği güdümlü füze saldırısında Rus çıkarma gemisi "Novoçerkassk"ın hasar aldığını açıklamıştı.


Kırım'ın sözde yöneticisi Sergey Aksenov, Ukrayna'nın saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını bildirmişti.


Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kez Rusya Karadeniz Filosunun amiral gemisi Moskova'yı büyük çıkarma gemisi Novoçerkassk takip ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna, Nisan 2022'de Rus filosuna ait "Moskova" adlı güdümlü füze kruvazörünü vurduklarını duyurmuştu.


Kırım, 2014'te Rusya tarafından yasa dışı olarak ilhak edilmişti.




#Rusya
#Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
#saldırı
#Ukrayna
#Vladimir Putin
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