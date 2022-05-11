Dünya Ukrayna Rus ordusu 26 bin 350 askerini bin 187 tankını kaybetti
AVRUPA

Ukrayna: Rus ordusu 26 bin 350 askerini bin 187 tankını kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 26 bin 350 asker, 199 uçak, 160 helikopter ve 1187 tankını kaybettiğini açıkladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından Rus ordusunun 24 Şubat-11 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 350 askerini daha kaybettiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna: Rus ordusu 26 bin 350 askerini bin 187 tankını kaybetti
Arşiv.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 26 bin 350 asker kaybettiği ve Ruslara ait 199 uçak, 160 helikopter, 1187 tank, 2 bin 856 zırhlı araç, 528 top, 185 roketatar sistemi ve 87 hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.

Rus güçlerinin 1997 araç, 12 gemi ve hafif sürat teknesi ile 390 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 94 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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