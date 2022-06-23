Ukrayna: Rus ordusu Bahmut kenti yönünde kayıplar veriyor

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaştaki durumla ilgili bilgi verildi.

Açıklamaya göre, bugüne kadar Ukrayna topraklarında yaşamını yitiren Rus asker sayısı 34 bin 430'a yükselirken Rus ordusuna ait toplam bin 504 tank ve 3 bin 632 zırhlı aracın yanı sıra 756 topçu sistemi, 240 çok namlulu roketatar, 99 hava savunma sistemi ve 2 bin 548 özel araç ile tanker imha edildi.

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Ayrıca, Rusya'ya ait 216 savaş uçağı, 183 helikopter ve 620 insansız hava aracı düşürüldü, 14 gemi ile römorkör de vuruldu.

Rus ordusu, Ukrayna'nın Bahmut kenti yönünde kayıplar veriyor ve Severodonetsk bölgesi yönünde ilerliyor.

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Severodonetsk kentinin tamamını ele geçirmeye çalışan Rus güçleri, söz konusu bölge yönünde Loskutivka ve Rai-Oleksandrivka yerleşim birimleri üzerinde kontrolü sağladı.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.