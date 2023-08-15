Ukrayna: Rus ordusu Lviv Dnipropetrovsk Volın ve Çerkası bölgelerine füze saldırıları düzenledi

Lviv kentinde füze parçalarının 2 apartmana düştüğünü aktaran Kozinskiy, "Bu evlerde yangın çıktı, hasar oluştu, insanlar tahliye edildi. Yaralılar var, can kaybına ilişkin bilgi kaydedilmedi" ifadelerini kullandı.

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdare Başkanı Sergey Lısak da sosyal medya paylaşımında, Rusya'nın füze saldırıları sonucunda Dnipro şehrindeki bir iş yerinde yangın çıktığını, 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Volın Bölgesi Askeri İdare Başkanı Yuriy Pogulyayko, Rus füzesinin Lutsk şehrindeki bir iş yerine isabet ettiğine dikkati çekerek saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, birkaç yaralının hastaneye kaldırıldığını ifade etti.