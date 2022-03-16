Ukrayna: Rus ordusu sivil yapılara saldırılarını sürdürüyor

Ukraynalı yerel yöneticilerin ve resmi kurumların açıklamalarından derlenen bilgilere göre, Rus ordusu, uçak ve füzelerle saldırılarını sürdürerek ülkedeki sivil yapıları hedef aldı.

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Rus güçlerinin saldırısında başkent Kiev'de 12 katlı bir binaya şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri binada çıkan yangını söndürdü.

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Harkiv'de de sivil yapılar Rus güçlerin hedefi oldu. Bombardıman sonucu bazı binalar ağır hasar gördü. Siviller saldırılardan korunmak için metro istasyonlarına ve bodrum katlarına sığındı. İki apartmana füze isabet etti, yangın çıktı. İtfaiyeciler yangını söndürdü, enkazdan 2 kişinin cesedi çıkartıldı.

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Zaporijya'da gar ve botanik bahçesine füze isabet etti. Odessa'ya ise Rus gemilerinden top ve füze atıldı.

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