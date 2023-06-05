Ukrayna: Rus ordusu ve Ukrayna birlikleri arasında son 24 saatte 29 çatışma yaşandı

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna karşı saldırıya geçti. Doğu cephesini ziyaret eden Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, cephe hattının belirli bölgelerinde mümkün olan en kısa sürede başarıya ulaşmak için yeni yaklaşımlar ve vizyonlar geliştirdiklerini ve bunları uyguladıklarını belirtti. Ayrıca Sırksiy, doğu cephesinde Rus saldırısının püskürtüldüğünü ve ordunun Svatove yönünde 400 metre ilerlediğini de bildirdi.