Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Ukrayna Rus ordusuna ait tankları top atışlarıyla vurdu
AVRUPA

Ukrayna Rus ordusuna ait tankları top atışlarıyla vurdu

Ukrayna ordusuna bağlı askeri birlikler, Rus askerlerine ait tankları top atışlarıyla vurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat-3 Mart tarihleri arasında 24 bin 200 Rus askerinin öldürüldüğünü, bin 62 tankın ve 2 bin 67 zırhlı askeri aracın da imha edildiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Ukrayna Rus ordusuna ait tankları top atışlarıyla vurdu
Arşiv

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaşta 69. güne girilirken, Ukraynalı topçu birlikleri Rus askerlerine ait mevzileri vurmaya devam ediyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Departmanı, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Hava Saldırı Kuvvetleri’nin 25. Sicheslav Tugayı Topçu Birimi, Rus askerlerini işte böyle vuruyor ve devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

Savaşın 69 günlük bilançosu açıklandı: 24 bin 200 Rus askeri hayatını kaybetti
DÜNYA
Savaşın 69 günlük bilançosu açıklandı: 24 bin 200 Rus askeri hayatını kaybetti

24 bin 200 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat-3 Mart tarihleri arasında 24 bin 200 Rus askerinin öldürüldüğünü, bin 62 tankın ve 2 bin 67 zırhlı askeri aracın da imha edildiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 220 çocuk hayatını kaybetti
DÜNYA
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 220 çocuk hayatını kaybetti

Rus mayını nedeniyle iki bacağını da kaybeden hemşire hastanede evlendi
DÜNYA
Rus mayını nedeniyle iki bacağını da kaybeden hemşire hastanede evlendi
İstanbulun Karadeniz kıyısında alarm: Patlama sesi tedirgin etti

İstanbul'un Karadeniz kıyısında alarm: Patlama sesi tedirgin etti
Türkiyeye dev kaynak

Türkiye'ye dev kaynak

Ekonomik gelişimde itici güç olacak: Değeri 615 milyar dolar.
İMECEye yürüyen temiz oda

Türkiye'nin ilk metrealtı elektro-optik uydusu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon Suriyeli'nin dönüşü için yeni bir proje hazırlığındayız.

Sabah erkenden çıkıp dağın en yüksek yerlerinde arıyorlar.

​600 yıllık gelenek hala yaşatılıyor.

İspanya'da<br>sağlık sistemi çöktü

İspanya'da
sağlık sistemi çöktü

​700 bin kişi ameliyat olmayı bekliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.