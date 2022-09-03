Ukrayna açıkladı: Rus ordusunda ağır kayıp

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte çoğunluğu Donetsk ve Krivorizkiy bölgesinde olmak üzere 350 askerini kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 24 Şubat-3 Eylül döneminde, Ukrayna'da 49 bin 050 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Bu dönemde Ruslara ait 235 uçak, 205 helikopter, 2 bin 34 tank, 4 bin 403 zırhlı araç, bin 134 top, 293 roketatar ve 153 hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.

Rus güçlerinin 3 bin 268 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi ile 864 insansız hava aracını yitirdiği ifade edilen açıklamada, Rusların fırlattığı 203 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

REKLAM

DÜNYA Ukrayna'da öldürülen Rus general sayısı 4'e çıktı

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da bin 351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuş fakat daha sonra kayıplara ilişkin veriler yenilenmemişti.

FOTOĞRAF 15 Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş Ukrayna'nın doğusunda devam ediyor. Donbas'ın kontrolü için kanlı çarpışmalara sahne olan savaş bir Rus generalin daha hayatına mal oldu. 29. Kombine Silah Ordusu'nun başındaki isim olan Tümgeneral Roman Kutuzov'un öldürüldüğü açıklandı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Kutuzov'un ölümü sonrası Rusya'nın savaşta kaybettiği general sayısı 11'e yükseldi. Ukrayna, Tümgeneral Roman Kutuzov olduğunu iddia eden bir fotoğraf yayınladı. Görüntülerdeki cansız bedenin Rus generale ait olduğu iddia edildi, Rusya'dan ise konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Rusya devlet televizyonu muhabiri Alexander Sladkov, Doğu Ukrayna'da bir Rus generalin öldürüldüğünü söyledi. Sladkov tarafından Telegram mesajlaşma uygulamasında yayınlanan raporda, Tümgeneral Roman Kutuzov'un tam olarak ne zaman ve nerede öldürüldüğü belirtilmedi. Rus generalin cep telefonu ile görüşmesi sonucu ABD tarafından konumunun belirlendiği ve Ukrayna ordusunun bu bilgi üzerine konumu ateş altına aldığı öne sürüldü. Rusya'nın savaştaki asker kaybı ile ilgili pek çok farklı rapor bulunuyor. Ukrayna savaşın başından itibaren 30 binden fazla Rus askerinin öldüğünü iddia ediyor. Moskova ise konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı. Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi. Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular en az 317 subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor. Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan'ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı. Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti. Putin'i yıkan bir ölüm daha: Ukrayna fotoğraflarını yayınladı Ukrayna Tümgeneral Roman Kutuzov'un öldüğünü yayınladığı fotoğrafla dünyaya duyurdu. Görüntülerdeki cansız bedenin Rus generale ait olduğu iddia edilirken, Rusya'dan ise konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Rus generalin cep telefonu ile görüşmesi sonucu ABD tarafından konumunun belirlendiği ve Ukrayna ordusunun bu bilgi üzerine konumu ateş altına aldığı öne sürüldü. Kutuzov'un ölümü sonrası Rusya'nın savaşta kaybettiği general sayısı 11'e yükseldi.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Ukrayna uçakları 40'tan fazla sorti yaptı

Genelkurmay Başkanlığının bir diğer açıklamasında ise Ukrayna Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların son 24 saatte 40'tan fazla sorti yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Rus ordusuna ait birkaç komuta merkezi ile bir mühimmat deposunun uçaklarca imha edildiği belirtildi.

Ukrayna'ya ait Bayraktar TB2 SİHA'larla Rus ordusuna ait 2 zırhlı aracın imha edildiği kaydedildi.