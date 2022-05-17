Ukrayna Rusları Harkiv’den sürdü, Rusya sınırına geldi

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Çabamız vatandaşın rahatlaması için

“Birlikten Berekete” temasıyla geçtiğimiz hafta gıda, inşaat yapı, beyaz eşya ve mobilya üreticisi temsilcileriyle görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün de konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.