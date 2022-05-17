Ukrayna Rusları Harkiv’den sürdü, Rusya sınırına geldi

Rus işgalinin sürdüğü Ukrayna’da işler tersine dönmeye başladı. Ukrayna kuvvetleri, ülkenin ikinci büyük şehri Harkiv’de şehri savunurken Rus askerlerini püskürtmeyi başardı. Geri çekilen Rus kuvvetlerinin ardından atağa geçen Ukrayna savunma birlikleri, Rus sınırına kadar ilerledi. Yaşananları sosyal medya üzerinden duyuran Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bölgesel Savunma Kuvvetleri 127. Tugayı’nın 227. Taburu’nun Rusya sınırına ulaştığını belirterek, “Birlikte zafere!” ifadesini kullandı. Bakanlık, paylaşımında 12 Ukrayna askerinin Ukrayna-Rusya sınırında yer alan sınır taşıyla birlikte çekildiği fotoğrafı da kullanarak Rus tarafına gözdağı verdi. Öte yandan Harkiv bölge valisi Oleh Sinegubov, askerlerin sınırdaki karakolu restore ettiğini belirtti.
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