Ukrayna: Rusya 15 'Şahed' tipi İHA ve 8 'Kalibr' füzesiyle saldırı düzenledi

Antalya'da savaş sonrası yerleşik yaşama geçen Rus ve Ukraynalılardan bazıları yabancı plakalı araçlarıyla kaçak taksicilik yaparken tespit edildi. Alanya'da ise Ukrayna plakalı bir çekici, arıza yapan Ukrayna plakalı otomobili taşırken görüldü ve araç bağlandı.