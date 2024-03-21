Ukrayna: Rusya başkent Kiev'e seyir ve balistik füzelerle saldırdı

Rusya'nın sabaha karşı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e seyir ve balistik füzelerle saldırdığı, hava saldırısı alarmının 3 saat sürdüğü bildirildi.
Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın 44 günlük aradan sonra Kiev'e füze saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Kiev'e füze saldırısında 10 kişinin yaralandığını duyurdu.
Saldırılar sonucu kentin farklı bölgelerinde çok sayıda yerleşim yeri zarar görürken, itfaiye ekipleri çıkan yangınlara müdahale etti.