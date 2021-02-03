Dünya Ukrayna Rusya destekli dokuz televizyon kanalını kapattı
AVRUPA

Ukrayna Rusya destekli dokuz televizyon kanalını kapattı

Ukrayna, ülkedeki 9 televizyon kanalını Rusya tarafından finanse edildiği gerekçesiyle kapattı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'ya saldırganlık yapan ülkenin finanse ettiği propagandayı desteklemediğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Ukrayna, Rusya tarafından finanse edildiği gerekçesiyle ülkedeki 9 televizyon kanalının faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Yaptırımlar uyarınca, Taras Kozak'a ait 9 televizyon kanalı 5 seneliğine faaliyetlerine devam edemeyecek.

Gerekçe: Rusya propagandası

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, konuya ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda, ülkesinin basın özgürlüğünü desteklediğini ancak Ukrayna'ya saldırganlık yapan ülkenin finanse ettiği propagandayı desteklemediğini belirtti.

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"Savaşta araç olarak kullanılıyor"

Zelenskiy'in basın sözcüsü Yulya Mendel de "kanalların finansmanının Rusya tarafından yapıldığının teyit edildiğini ve kanalların, Ukrayna'ya karşı savaşta bir araç olarak kullanıldığını" kaydetti.

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