Ukrayna: Rusya füzelerle Odessa bölgesindeki tarım işletmesini vurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Moskova'ya ve Kırım yarımadasına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişimlerini engellediklerini duyurdu. İlk belirlemelere göre, İHA parçalarının düştüğü yerlerde yıkım ve can kaybı olmadığı bildirildi.