Ukrayna: Rusya füzelerle Odessa bölgesindeki tarım işletmesini vurdu.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın, füzelerle Odessa bölgesindeki sivil bir tarım işletmesini vurduğunu bildirdi.
Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna topraklarına seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, Rus füzelerinin Odessa bölgesindeki bir sivil tarım işletmesinin bulunduğu alana isabet ettiği, olay yerinde Devlet Acil Durumlar Servisi ekiplerinin çalıştığı kaydedildi.
Ukrayna Güney Savunma Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da düşürülen 6 İHA'dan 4'ünün Mıkolayiv bölgesinde, 2'sinin Odessa bölgesi hava sahasında yok edildiği belirtildi.
Açıklamada, Rus füzelerinin Odessa'daki tarım işletmesine isabet etmesi sonucunda tarım arazilerinin ve tahıl deposunun hasar gördüğü, can kaybı meydana gelmediği bilgisi paylaşıldı.