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Ukrayna: Rusya füzelerle Odessa bölgesindeki tarım işletmesini vurdu

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın, füzelerle Odessa bölgesindeki sivil bir tarım işletmesini vurduğunu bildirdi. Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Saldırının ana yönü Odessa bölgesinin güneyiydi. Hava Kuvvetlerinin, Savunma Kuvvetlerinin hava savunmasıyla işbirliğinde gerçekleştirilen muharebe operasyonları sonucunda 6 İHA, 6 seyir füzesi olmak üzere toplam 12 hava hedefi imha edildi." ifadesi kullanıldı.

10:22 . 17/09/2023 Pazar
AA
Ukrayna: Rusya füzelerle Odessa bölgesindeki tarım işletmesini vurdu.

Ukrayna: Rusya füzelerle Odessa bölgesindeki tarım işletmesini vurdu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın, füzelerle Odessa bölgesindeki sivil bir tarım işletmesini vurduğunu bildirdi.


Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna topraklarına seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.


Toplam 16 hava hedefinin tespit edildiği aktarılan açıklamada,
"Saldırının ana yönü Odessa bölgesinin güneyiydi. Hava Kuvvetlerinin, Savunma Kuvvetlerinin hava savunmasıyla işbirliğinde gerçekleştirilen muharebe operasyonları sonucunda Şahed-136/131 tipi 6 İHA, X-101/X-555/X-55 tipi 6 seyir füzesi olmak üzere toplam 12 hava hedefi imha edildi."
ifadesi kullanıldı.


Açıklamada, Rus füzelerinin Odessa bölgesindeki bir sivil tarım işletmesinin bulunduğu alana isabet ettiği, olay yerinde Devlet Acil Durumlar Servisi ekiplerinin çalıştığı kaydedildi.


Ukrayna Güney Savunma Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da düşürülen 6 İHA'dan 4'ünün Mıkolayiv bölgesinde, 2'sinin Odessa bölgesi hava sahasında yok edildiği belirtildi.


İmha edilen 6 füzeden 5'inin Odessa bölgesi hava sahasında düşürüldüğüne işaret edilen açıklamada,
"Düşman, tarımsal altyapı üzerinde yoğun bir terör estirmeye devam ediyor."
ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rus füzelerinin Odessa'daki tarım işletmesine isabet etmesi sonucunda tarım arazilerinin ve tahıl deposunun hasar gördüğü, can kaybı meydana gelmediği bilgisi paylaşıldı.





#Ukrayna
#Rusya
#Odessa
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