​Ukrayna-Rusya hattında gerilim tırmanıyor: Savaşa hazırlık ​

Yasir ERKUŞ

İngiltere merkezli The Mirror gazetesi, 600 askerden oluşan bir İngiliz görev gücünün, “Rusya’nın istilası durumunda” Ukrayna’da konuşlanmaya hazır olduğunu belirtti. Gazeteye konuşan bir kaynağın verdiği bilgiye göre, ekipte özel kuvvet askerleri, özel keşif alayı askerleri, doktorlar, mühendisler, iletişim uzmanları ve ayrıca Aldershot’ta konuşlu 16. Hava Taarruz Tugayı’ndan 400’e yakın paraşütçü yer alıyor. The Mirror’ın bildirdiğine göre adı açıklanmayan kaynak, “400 ila 600 asker hemen harekete geçmeye hazır. Tüm ekipmanlar paketlendi. Ukrayna’ya uçmaya ve havadan indirme yapmaya hazırlar” ifadelerini kullandı.

TETİKTE OLMALIYIZ

Gazetenin haberinin, İngiltere Genelkurmay Başkanı’nın “Rusya’yla savaşa hazır olmalıyız” değerlendirmesiyle aynı güne denk gelmesi dikkat çekti. İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter, geçen cumartesi günü yaptığı açıklamada, Doğu Avrupa’daki son gerilimlerin ardından İngiliz ordusunun Rusya’yla savaşa hazır olması gerektiğini söylemişti. BBC’ye yaptığı açıklamada Carter, bölgedeki gerilimin savaşa dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin soru üzerine de “Bilmiyorum ama tetikte olmalıyız” demişti.

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Vladimir Zelenskiy

ABD’DEN KİEV’E CEPHANE YARDIMI

Geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna sınırında 100 bin askeri bulunduğunu söylemişti. Son dönemde Moskova ile tırmanan gerilime ilişkin konuşan Zelenskiy, Rus ordusunun sınıra asker yığdığını ve Kiev’in bundan rahatsız olduğunu dile getirmişti. Öte yandan ABD’den Ukrayna’ya 80 tonluk cephane teslim edildiği bildirildi. ABD’nin Kiev Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu teslimatın, ağustos ayında Ukrayna’ya gönderilen 60 milyon dolarlık güvenlik yardımının bir parçası olduğu ifade edildi.

KARADENİZ ISINIYOR

Daha önce Batılı ülkeler, Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırı yakınındaki hareketliliği nedeniyle endişelerini defalarca dile getirdi. Rusya ise kendi toprakları içinde birliklerinin yerini istediği gibi değiştirebileceğini ve bunun kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini belirtiyor. ABD ile NATO’daki müttefiklerinin ise son dönemde Karadeniz’deki askeri faaliyetlerini önemli ölçüde artırdığı biliniyor. Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’nin Karadeniz’de, Rusya yakınında çok uluslu ordu birliği oluşturmaya çalıştığını öne sürerken, bölgedeki tansiyon her geçen gün yükseliyor.

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DÜNYA 5 soruda Rusya-Ukrayna krizi