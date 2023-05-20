Ukrayna: Rusya Kiev'e İHA saldırısı düzenledi

Kiev Şehri Askeri İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev'e gece ve sabah erken saatlerine karşı İHA saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.

Rus kuvvetlerinin özelikle mayısta başkente yönelik hava saldırıları artırdığın işaret edilen açıklamada, "Özellikle mayıs ayında Kiev sakinleri siren seslerini sadece 4 gün duymadı. Bu gece, saldırgan yine çaplı bir İHA saldırısı gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.