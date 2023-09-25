Ukrayna: Rusya Odessa bölgesinde liman altyapısını ve tahıl depolarını vurdu

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu yıkımın boyutları tam olarak anlaşılmasa da yarattığı tahribat oldukça büyük. Ukrayna şehirlerinin savaş öncesi ve savaş sonrası uydu görüntüleri arasındaki büyük fark savaşın tahribatını anlamaya yardımcı oldu.