Ukrayna: Rusya taktik durumu iyileştirmek için Donetsk bölgesindeki saldırılarını artırdı

Dünya

Belgrad'da bomba alarmı: 231 okula ihbar geldi

Sırbistan'da okullara yönelik bomba ihbarları devam ederken, ülkede 16 Mayıs'tan bu yana toplam 231 okulda bomba ihbarı yapıldı. 16 Mayıs'ta başkent Belgrad'da yapılan bomba ihbarlarının ardından bugün Novi Sad, Pirot ve Nis şehirlerinde de bomba ihbarı yapıldı.