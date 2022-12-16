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Ukrayna: Rusya Ukrayna'ya 60'tan fazla füze fırlattı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ignat tarafından yapılan açıklamaya göre Rus güçleri, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 60'tan fazla füze saldırısı gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna: Rusya Ukraynaya 60tan fazla füze fırlattı
Yuriy Ignat

Ignat, Rus güçlerinin Hazar Deniz ile Kara Denizi'nden füze ateşlediğini belirtti.

Sözcü Ignat, sabah saatlerinden şimdiye kadar Ukrayna topraklarına 60'tan fazla füzenin düştüğünü söyledi.

Kiev'e fırlatılan 40 füzeden 37'si imha edildi

Kiev Şehri Askeri Yönetim Temsilcisi Mihail Şamanov ise Rus ordusunca başkent Kiev ve çevresine fırlatılan 40 füzeden 37'sinin havada imha edildiğini duyurdu.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Kiev dışında, Harkiv, Herson, Kriviy Rih şehirleri ve çevresindeki yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılar sonucu, siviller yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Saldırılar sonucu başkent Kiev dahil ülke genelinde çeşitli bölgelerde içme suyu ve elektrik kesintileri meydana geldi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sabah erken saatlerde yaptığı açıklamasında, kentin Desyanskiy, Dniprovskiy ve Goloseyevskiy bölgelerinde patlamalar olduğunu duyurmuştu.

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