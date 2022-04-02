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Dünya Ukrayna Rusyada rafineri vurdu
AVRUPA

Ukrayna Rusya’da rafineri vurdu

Savaşın 37. gününde savunmadaki Ukrayna ordusu Rusya’yı topraklarında vurdu. Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Belgorod kentindeki bir petrol rafinerisine helikopterle saldırı düzenlendi. Kentin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna helikopterlerinin alçak irtifada geldiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna Rusya’da rafineri vurdu
Ukrayna ordusuna saldırı helikopterleri Rusya'nın Belgorod şehrindeki petrol rafinerisine saldıldı.

Rusya’da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait Mi-24 saldırı helikopterlerinin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

ÖLÜ VE YARALI YOK

Patlama sonucu çıkan yangının, alçak irtifada uçarak Rusya’ya giren Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin saldırısı neticesinde gerçekleştiğini belirten Gladkov, ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetti.

Ukrayna Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu
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Ukrayna Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu
Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktığını söyledi. Yaşanan olayla ilgili görüntüler dünya basını ile paylaşıldı.

KREMLİN: SALDIRI BARIŞ MÜZAKERELERİNİ ETKİLER

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki rafinerinin yakınlarındaki sivillerin tahliye edildiği ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ukrayna ordusu saldırıyı üstlenmezken, Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, saldırının barış müzakerelerini etkileyeceğini ifade etti. Saldırıyı Ukrayna’nın üstlenmesi halinde, 2. Dünya savaşından sonra ilk kez bir ülke, Rusya topraklarında hava saldırısı düzenlemiş olacak.

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