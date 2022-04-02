Ukrayna Rusya’da rafineri vurdu

Rusya’da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait Mi-24 saldırı helikopterlerinin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.
ÖLÜ VE YARALI YOK
Patlama sonucu çıkan yangının, alçak irtifada uçarak Rusya’ya giren Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin saldırısı neticesinde gerçekleştiğini belirten Gladkov, ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetti.
KREMLİN: SALDIRI BARIŞ MÜZAKERELERİNİ ETKİLER
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki rafinerinin yakınlarındaki sivillerin tahliye edildiği ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ukrayna ordusu saldırıyı üstlenmezken, Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, saldırının barış müzakerelerini etkileyeceğini ifade etti. Saldırıyı Ukrayna’nın üstlenmesi halinde, 2. Dünya savaşından sonra ilk kez bir ülke, Rusya topraklarında hava saldırısı düzenlemiş olacak.