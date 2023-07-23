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Ukrayna: Rusya'nın Odessa'ya düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti 18 kişi yaralandı

Rusya'nın Odessa'ya yönelik düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Odessa Bölge Devlet İdaresi Başkanı Oleg Kiper, Bunun bir "terör" saldırısı olduğunu ileri sürerek saldırıda kentteki altyapı, ev ve dini yapıların hasar gördüğünü aktardı.

09:33 . 23/07/2023 Pazar
AA
Ukrayna: Rusya'nın Odessa'ya düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü 18 kişi yaralandı.

Ukrayna: Rusya'nın Odessa'ya düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü 18 kişi yaralandı.

Rusya'nın Odessa'ya yönelik düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.


Odessa Bölge Devlet İdaresi Başkanı Oleg Kiper, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Odessa'ya yönelik saldırı düzenlediğini bildirdi.


Bunun bir
"terör"
saldırısı olduğunu ileri süren Kiper, saldırıda kentteki altyapı, ev ve dini yapıların hasar gördüğünü aktardı.

Kiper,
"Saldırıda, 4'ü çocuk 18 kişi yaralandı. Maalesef, bir sivil yaşamını yitirdi. Yakınlarına başsağlığı diliyorum."
ifadesini kullandı.

Ayrıca, saldırı sonucu Odessa'daki Spaso-Preobrajenskiy Katedrali'nin büyük hasar gördüğü ve olay yerine Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov'un geldiği belirtildi.




#Odessa
#Rusya
#Ukrayna
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