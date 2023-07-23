Ukrayna: Rusya'nın Odessa'ya düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti 18 kişi yaralandı

Ukrayna: Rusya'nın Odessa'ya düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü 18 kişi yaralandı.
Rusya'nın Odessa'ya yönelik düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.
Odessa Bölge Devlet İdaresi Başkanı Oleg Kiper, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Odessa'ya yönelik saldırı düzenlediğini bildirdi.
Ayrıca, saldırı sonucu Odessa'daki Spaso-Preobrajenskiy Katedrali'nin büyük hasar gördüğü ve olay yerine Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov'un geldiği belirtildi.