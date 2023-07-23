Ukrayna: Rusya'nın Odessa'ya düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti 18 kişi yaralandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi’ne videokonferans yoluyla hitap etti. Putin, “Belarus Birlik Devleti’nin bir parçasıdır. Belarus'a saldırmak Rusya Federasyonu'na saldırmak anlamına gelecektir” dedi. Putin’in açıklamaları, Wagner askerlerinin Belarus’a gelişi ve Belarus ordusuyla ortak tatbikatlarına ilişkin Polonya ve diğer Avrupa Birliği üyelerinin endişelerini dile getirmesini ardından geldi.