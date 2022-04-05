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Dünya Ukrayna Rusyanın saldırılarında 18 gazeteci öldü
AVRUPA

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 18 gazeteci öldü

Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikaları Bakanlığı, Rusya'nın saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralanan gazetecilerle ilgili bilgiler paylaştı.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna: Rusyanın saldırılarında 18 gazeteci öldü
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 18 gazeteci öldü

Buna göre, Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da 3'ü kadın 18 gazeteci öldürüldü.

Savaş döneminde 13 gazeteci çeşitli saldırılar sonucu yaralandı, 3 gazeteci kayboldu, 4'ü kadın 8 gazeteci ise kaçırıldı.

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