Dünya Ukrayna Rusyanın saldırılarında bugüne kadar 117 çocuk öldü, 155i yaralandı
AVRUPA

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında bugüne kadar 117 çocuk öldü, 155'i yaralandı

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da, saldırıların başlamasından bu yana 117 çocuğun hayatını kaybettiği, 155 çocuğun da yaralandığı belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ukrayna: Rusyanın saldırılarında bugüne kadar 117 çocuk öldü, 155i yaralandı
Arşiv

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana hayatını kaybeden Ukraynalı çocuklarla ilgili bilgileri paylaştı.

Buna göre, Rus ordusunca bugüne kadar düzenlenen bombardımanlarda 548 eğitim kurumu hasar görürken bunlardan 72'si ise tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

İşgalde 27’nci gün: Ruslar köşeye sıkıştı mühimmatları tükeniyor
DÜNYA
İşgalde 27’nci gün: Ruslar köşeye sıkıştı mühimmatları tükeniyor

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan 22 Mart'a kadar ilk belirlemelere göre, 117 çocuk yaşamını yitirirken 155 çocuk da yaralandı.

Bombardımanlardan en çok Kiev, Harkiv ve Çernigiv'de yaşayan çocuklar etkilendi.

Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi
FOTOĞRAF 7
Title
Rusya-Ukrayna savaşı 27. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın birçok bölgesini hedef alan Rusya'nın meydana getirdiği yıkım uydudan görüntülendi.
Title
Savaşın vurduğu Irpin'den paylaşılan görüntülerde, yükselen dumanlar ve zarar gören yapılar objektiflere yansırken, Antonov Havaalanı'nın batısında da hasar gören binalar görüntülendi.
Title
Çernihiv'in kuzeydoğusundaki Novoselivka'da Rus bombardımanları sonrası harabeye dönen yapılar ile yine Çernihiv'de hedef alınan ve ardından patlamaların yaşandığı bir petrol depolama tesisinden yükselen siyah dumanlar uydu fotoğraflarında görüldü.
Title
Title
Title
Title
Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi
Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sonrası harabeye dönen kentlerin uydudan çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.


Beş bin 64 personel alımı yapılacak

Beş bin 64 personel alımı yapılacak

Fuat Oktay personel alımı yapılacak kurumları da açıkladı.
Ukraynalılar ev bakmaya başladı

Ukraynalılar ev bakmaya başladı

​O şehirde kiralar yüzde 70 arttı.
Rusyada panik: Market rafları boşaldı

Tam 28 milyon dolar

Tam 28 milyon dolar

Ukraynalı iş insanının eşi sınırda bavul bavul parayla yakalandı.

​Erdoğan'ın BAE ziyareti meyvelerini vermeye başladı.

​Rusya'nın saldırdığı noktalardan dumanlar yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.