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Ukrayna Rusya'nın savaş gemisi 'Karakurt'u vurdu: Kırım'da konuşlu son gemiydi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait “Project 22800 Karakurt” sınıfı korvetin vurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada söz konusu korvetin Rusya'nın 2014 yılında işgal ettiği Kırım'da konuşlu "son seyir füzesi gemisi" olduğu belirtildi. Bakanlık, ayrıca Rus güçlerinin Dnipyer, Kramatorsk, Andriivka, Pokrovsky taarruzlarının da Ukrayna kuvvetleri tarafından püskürtüldüğünü de açıkladı.

21:27 - 21/05/2024 Salı
IHA
“Project 22800 Karakurt” sınıfı korvet.
“Project 22800 Karakurt” sınıfı korvet.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Kırım'a bağlı Sivastopol'de Rusya'ya ait bir savaş gemisinin vurulduğunu açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna, Karadeniz'deki Rus donanmasını hedef almaya devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kırım'a bağlı Sivastopol'de 19 Mayıs gecesi Rusya'ya ait “Project 22800 Karakurt” sınıfı korvetin vurulduğu duyuruldu.

"Rus güçlerinin taarruzları püskürtüldü"

Bakanlık, ayrıca Rus güçlerinin Dnipyer, Kramatorsk, Andriivka, Pokrovsky taarruzlarının da Ukrayna kuvvetleri tarafından püskürtüldüğünü belirtti.

Kırım'da konuşlu 'son seyir füzesi gemisi'

Ukrayna Donanması Sözcüsü Dmytro Pletenchuk, söz konusu korvetin Rusya'nın 2014 yılında işgal ettiği Kırım'da konuşlu "son seyir füzesi gemisi" olduğunu belirtti. Pletenchuk, korvetin aktif hizmet sırasında hiçbir zaman seyir füzesi ateşlemediğini belirterek, Rusya'nın “Project 22800” kapsamında inşa ettiği 5 savaş gemisinden 2'sinin imha edildiğini, 1'inin şu anda bir tersanede bulunduğunu söyledi.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs'ta ayrıca Rusya'ya ait Kovrovets tipi mayın tarama gemisinin vurulduğunu duyurmuştu.



#Ukrayna
#Rusya
#Project 22800 Karakurt
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