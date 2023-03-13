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Dünya

Ukrayna, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması kararını 'çelişkili' olarak tanımladı

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Rusya'nın, 18 Mart'ta sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması'nın bir kez daha sadece 60 gün uzatılmasını desteklediğini eleştirerek bu kararın anlaşmaya göre çelişkili olduğunu belirtti.

23:40 . 13/03/2023 Pazartesi
AA
Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov.

Kubrakov, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'in, Rusya olarak 18 Mart'ta ikinci dönemi sona eren Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sadece 60 günlüğüne bir kez daha uzatılmasına itiraz etmediklerine dair yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

  • Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Kubrakov, anlaşmanın 120 günü içerdiğini hatırlatarak Rusya'nın pozisyonunun anlaşmayı 60 gün uzatma yönünde olduğunu kaydetti.
Kubrakov,
"(Bu), Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından imzalanan belgeyle çelişiyor."
değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Kubrakov, "Girişimin garantörleri olarak BM ve Türkiye'nin resmi pozisyonunu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cenevre'de Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ve BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths arasında yürütülen görüşmelerin ardından, 18 Mart'ta sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün süreyle bir kez daha uzatılmasına itiraz etmediklerini bildirmişti.



#Rusya
#tahil
#Ukrayna
2 gün önce
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Ukrayna, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması kararını 'çelişkili' olarak tanımladı
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