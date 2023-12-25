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Ukrayna: Rusya'ya ait 28 İHA 2 füze ve 2 savaş uçağını imha ettik

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'ya ait 28 "Şahid" tipi insansız hava aracı (İHA), 2 füze ve 2 uçağı imha ettiklerini bildirdi. Açıklamada, Ukrayna savunma kuvvetlerince Odessa, Herson, Mikolayiv, Donetsk, Kirovograd ve Hmelnitski bölgelerinde Rusya'ya ait 28 "Şahid" tipi İHA'nın havada imha edildiği kaydedildi.

12:22 - 25/12/2023 Pazartesi
AA
Ukayna'dan Rusya açıklaması
Ukayna'dan Rusya açıklaması

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'ya ait 28 "Şahid" tipi insansız hava aracı (İHA), 2 füze ve 2 uçağı imha ettiklerini bildirdi. Komutanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece 31 "Şahid" tipi İHA ve 2 füze ile Ukrayna topraklarına saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.


Açıklamada, Ukrayna savunma kuvvetlerince
Odessa, Herson, Mikolayiv, Donetsk, Kirovograd ve Hmelnitski bölgelerinde Rusya'ya ait 28 "Şahid" tipi İHA'nın havada imha edildiği kaydedildi.
Rusya'nın gece saldırılarda bir X-59 tipi güdümlü füze ve bir de X-31P uçaksavar füzesi kullandığına işaret edilen açıklamada, her iki füzenin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada,
Ukrayna Hava Kuvvetlerince Donetsk bölgesinde Rusya'ya ait bir Su-34 tipi uçak ve Karadeniz'de de bir Su-30SM tipi uçağın vurulduğu aktarıldı.
Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
Rusya'nın gece saldırılarda kullandığı İHA'lardan 17'sinin Odessa bölgesinde yok edildiğini belirtti.


#Rusya
#Ukrayna
#İHA
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