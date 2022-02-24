Ukrayna: Saldırılarda 8 can kaybı, en az 9 yaralı var

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın düzenlediği saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği, en az 9 kişinin yaralandığı belirtildi.Ayrıntılar geliyor... DÜNYA Putin'in emri sonrası Donbas'a askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler FOTOĞRAF 4 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.<br> Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil bir çok kent vuruldu. <br> Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşandı. Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken, kentte sirenler çaldı.<br> Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu. Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2060431'); PID2.render('pid#comment-count-2060431'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 12 Rusya büyük bir askeri harekat başlattı.<br> Başkent Kiev'de büyük patlama sesleri duyuldu.<br> Bu patlamaların ardından Kiev'de yaşayanlar kenti terk etmek için hemen hazırlıklarını yaparak yollara düştü.<br> Kiev'den kaçanların sayısı oldukça yüksek. <br> Trafikte tek yönlü olarak uzun kuyruklar oluştu.<br> Ukraynalılar ülkeden ayrılmaya başladı Rusya'nın askeri harekat başlatmasının ardından başkent Kiev'de yaşayanlar yurt dışına çıkabilmek için harekete geçti.Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz savaşa dönüştü. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2060430'); PID2.render('pid#comment-count-2060430'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 30 Dünyanın gözü Ukrayna ve Rusya’ya çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başladı. Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler yaşanırken, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi merak ediliyor. Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi nedir? İşte Ukrayna askeri gücü ve Rusya askeri gücü karşılaştırması... ASKERİ HARCAMALAR (DOLAR)<br><br>Rusya: 61,7 Milyar<br>Ukrayna: 5,9 Milyar<br> GSYH'YE ORANI<br><br>Rusya: Yüzde 4,3<br>Ukrayna: Yüzde 4,1<br> AKTİF PERSONEL<br><br>Rusya: 850 bin<br>Ukrayna: 250 bin<br> REZERV PERSONEL<br><br>Rusya: 250 bin<br>Ukrayna: 250 bin<br> TANK<br><br>Rusya: 12 bin 420<br>Ukrayna: 2 bin 596<br> ZIRHLI ARAÇ<br><br>Rusya: 30 bin 122<br>Ukrayna: 12 bin 303<br> SALDIRI UÇAĞI<br><br>Rusya: 739<br>Ukrayna: 29<br> SAVAŞ UÇAĞI<br><br>Rusya: 772<br>Ukrayna: 69<br> HELİKOPTER<br><br>Rusya: 2 bin + <br>Ukrayna: 60<br> FIRKATEYN<br><br>Rusya: 11<br>Ukrayan: 1<br> MUHRİP<br><br>Rusya: 15<br>Ukrayna: 0<br> UÇAK GEMİSİ<br><br>Rusya: 1<br>Ukrayna: 0<br> DENİZALTI<br><br>Rusya: 70<br>Ukrayna: 0<br> NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI<br><br>Rusya: 4 bin 490<br>Ukrayna: 0<br> Rusya ve Ukrayna’nın askeri kapasiteleri ne boyutta? Dünyanın gözü Ukrayna ve Rusya'ya çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başladı. Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler yaşanırken, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi merak ediliyor. Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi nedir? İşte Ukrayna askeri gücü ve Rusya askeri gücünün karşılaştırması... {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2060432'); PID2.render('pid#comment-count-2060432'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder